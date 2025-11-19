El jackpot de la lotería Powerball sigue escalando y se acerca a los $600 millones, alcanzando la cifra de $593 millones de dólares (con un valor en efectivo de $277.6 millones) para el sorteo de este miércoles 19 de noviembre de 2025. Esta impresionante cantidad se debe a que nadie acertó la combinación ganadora en el sorteo anterior. Los números ganadores del sorteo del lunes 17 de noviembre fueron: 7, 33, 50, 57, 66, con la Powerball 23 y un Power Play de 5X.

El sorteo de esta noche se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este de EE. UU.) y se transmite en vivo en el sitio web oficial de Powerball, con la esperanza de que un afortunado jugador acierte los cinco números más el Powerball, cuya probabilidad es de 1 en 292.2 millones. A pesar de que nadie se llevó el premio mayor en el sorteo pasado, un jugador en West Virginia sí se llevó un premio secundario de $1 millón al acertar cinco números.

Jugar al Powerball es fácil y económico: el boleto cuesta solo $2 y se puede comprar en gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia en 45 estados. Para jugar, debes seleccionar cinco números (entre 1 y 69) para las bolas blancas y un número (entre 1 y 26) para la Powerball roja. Además, por un dólar extra, puedes añadir la opción Power Play, que multiplica los premios secundarios hasta por 10X.

El premio mayor de $593 millones ofrece al ganador la opción de recibir su dinero mediante un pago único en efectivo o a través de una anualidad en 30 pagos durante 29 años, ambas opciones sujetas a impuestos. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Powerball.

Los boletos de Powerball cuestan $2 por jugada. (Foto: Kena Betancur / Getty Images) / KENA BETANCUR

Resultados del Powerball del miércoles 19 de noviembre

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 19 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del 19 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 19 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 19 de noviembre de 2025 ascendió a 593 millones de dólares, con un premio en efectivo de $277.6 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Conoce aquí cuál es el gran premio estimado en el Powerball para este miércoles 19 de noviembre. (Foto: Joe Raedle / Getty Images) / Joe Raedle

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.