Las probabilidades de convertirte en el próximo millonario de Estados Unidos se mantienen al rojo vivo este lunes 2 de marzo de 2026 con un acumulado impresionante. Tras quedar vacante el sorteo del pasado sábado, el jackpot del Powerball ha subido a la espectacular cifra de 249 millones de dólares. Si decides llevarte el premio en efectivo hoy mismo, podrías recibir un cheque estimado de 112 millones de dólares antes de impuestos. No pierdas la oportunidad de cambiar tu destino financiero y el de tu familia con un solo boleto de la suerte. La expectativa crece en todas las ciudades del país mientras se acerca la hora de conocer los nuevos números.

En el sorteo anterior del sábado 28 de febrero, los números que salieron de la tómbola fueron 6, 20, 35, 54 y 65, con el Powerball 10. Lamentablemente, nadie logró acertar la combinación completa, lo que permitió que el bote se incrementara para este nuevo sorteo de inicio de mes. Aunque no hubo un ganador del premio gordo, miles de jugadores en todo el país cobraron premios secundarios gracias al multiplicador Power Play de 4x. Revisa bien tu ticket, pues podrías tener una sorpresa de miles de dólares guardada en tu billetera. La suerte está rondando a nuestra comunidad, ¡así que mantente atento a los resultados oficiales!

Para participar hoy, solo necesitas comprar tu entrada por 2 dólares en gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia autorizadas en 45 estados del país. Recuerda que en Nueva York y Connecticut las ventas cierran a las 10:00 p. m., mientras que en Nueva Jersey el límite es a las 9:45 p. m. Debes elegir cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26 para entrar formalmente en la competencia. También puedes añadir la opción Power Play por un dólar adicional para aumentar tus ganancias en caso de no llevarte el premio mayor. Es una inversión pequeña para la posibilidad de asegurar el futuro de tus seres queridos.

Podrás seguir la transmisión del sorteo EN VIVO a las 10:59 p. m. ET a través del sitio oficial de Powerball o en canales locales. Si no puedes verlo en directo, los resultados estarán disponibles en internet apenas unos minutos después de que las bolas dejen de girar hoy. No olvides firmar la parte trasera de tu boleto inmediatamente después de comprarlo para proteger tu premio en caso de resultar ganador. Las probabilidades son de 1 en 292.2 millones, pero recuerda que cada millonario comenzó con un simple sueño y un ticket. ¡Hoy podría ser tu noche de suerte, así que prepárate para celebrar en grande!

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 02/03/2026 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0