La curiosidad por saber si alguien ganó el Powerball el sábado 2 de mayo de 2026, ha crecido tras los emocionantes resultados de los sorteos previos esta semana. Luego de que dos personas lograran llevarse el acumulado de 143 millones el pasado miércoles, el jackpot ha reiniciado su camino en los 20 millones de dólares para esta jornada. Los números ganadores son fundamentales para los miles de residentes en Estados Unidos que buscan cambiar su realidad financiera mediante este popular juego de azar hoy. Es importante verificar los resultados oficiales que se publican poco después de las extracciones nocturnas en los puntos de venta autorizados y plataformas digitales ahora. Millones de latinos participan activamente en cada sorteo con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios de la lotería nacional este año.

Para jugar al Powerball en Estados Unidos, no es obligatorio ser ciudadano o residente legal, lo cual permite que turistas y visitantes mayores de 18 años participen sin restricciones. Cada boleto tiene un costo accesible de dos dólares y se puede adquirir fácilmente en gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia en 45 estados del país hoy. La dinámica consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 69, además de una bola roja especial denominada Powerball que va del 1 al 26. Los jugadores también pueden añadir la opción “Power Play” por un dólar extra para multiplicar los premios secundarios hasta por diez veces su valor original ahora. Quienes prefieren confiar en el azar total suelen elegir la modalidad “Quick Pick”, donde el sistema genera una combinación aleatoria de números al instante.

Los sorteos se llevan a cabo puntualmente los lunes, miércoles y sábados por la noche, brindando múltiples oportunidades de ganar a lo largo de toda la semana en curso. Es vital conservar el boleto físico en un lugar seguro, ya que en estados como Delaware los ganadores cuentan con hasta 365 días para reclamar sus premios oficialmente. Aunque el premio mayor de hoy comienza de nuevo tras la reciente victoria doble, la bolsa suele subir rápidamente de valor si no se registran ganadores en las categorías principales ahora. Actualmente, estados como California y Florida lideran las estadísticas con la mayor cantidad de premios gordos entregados a jugadores afortunados en la historia del juego hoy. Recuerde revisar siempre su ticket mediante las aplicaciones oficiales de lotería estatal para confirmar si ha obtenido alguna ganancia en este sorteo del sábado.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Sábado, 02 de mayo de 2026 Bolsa Acumulada $20 Millones Opción en Efectivo $9.1 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 02 de mayo de 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 02 de mayo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 02 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 02 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 02/05/2026 X-X-X-X-X X X $20.000.000

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 02 de mayo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del sábado 02 de mayo cuyo premio mayor es de 20 millones de dólares (con un cash option de $9.1 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el lunes 04 de mayo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del sábado 02 de mayo. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 13

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0