La emoción por el Powerball crece este lunes 20 de abril de 2026, ya que el jackpot ha subido a la impresionante cifra de 87 millones de dólares. Tras el sorteo del pasado sábado, donde nadie logró acertar la combinación ganadora completa, la bolsa acumulada ofrece una opción en efectivo de 39.7 millones. Si resides en Estados Unidos y sueñas con cambiar tu vida, hoy es el momento ideal para revisar tu boleto o comprar uno nuevo antes del gran cierre. Los sorteos se realizan puntualmente cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p. m. ET para que todo el país esté atento a la suerte en directo. No pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario y sigue de cerca los resultados oficiales que compartimos para toda nuestra comunidad hispana ahora.

En el último sorteo realizado el sábado 18 de abril, los números ganadores fueron el 24, 25, 39, 46 y 61, con el Powerball 1 y un Power Play de 5x. Aunque el premio mayor quedó vacante, la suerte tocó la puerta de dos afortunados jugadores en Nueva York y Oregón, quienes ganaron un millón de dólares cada uno. Estos ganadores acertaron las cinco bolas blancas, quedándose a solo un paso de alcanzar la gloria máxima del acumulado millonario de este fin de semana pasado. Además, el sorteo de Double Play arrojó la combinación 2, 38, 45, 53, 63 y el Powerball 21, sin que se registraran ganadores del premio de diez millones. Revisa bien tus tickets físicos porque podrías tener un premio secundario esperando ser cobrado por ti hoy mismo en cualquier oficina de lotería local autorizada.

Participar es muy sencillo y solo cuesta 2 dólares por cada jugada, permitiéndote elegir cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26. Por un dólar adicional, puedes activar el “Power Play” para multiplicar tus ganancias no relacionadas con el jackpot, o el “Double Play” para otra oportunidad. Es importante saber que puedes ganar premios desde los 4 dólares con tan solo acertar el número del Powerball rojo en tu jugada de la suerte. Incluso si no logras los seis aciertos, existen múltiples categorías de premios que dependen de cuántas bolas blancas coincidan con tu selección oficial este lunes. Visita tu tienda de conveniencia o gasolinera más cercana antes del cierre de ventas de esta noche para participar en la rifa más grande hoy.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Lunes 20 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $87 Millones Opción en Efectivo $39.7 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del lunes 20 de abril y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 20 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del lunes 20 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 20 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 20 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 20/04/2026 X-X-X-X-X X X $87.000.000

¿Hubo ganador del bote de $87 millones del Powerball el 20 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del lunes 20 de abril cuyo premio mayor es de 87 millones de dólares (con un cash option de $39.7 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 22 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del lunes 20 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, lunes 20 de abril, en EE.UU. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0