El sorteo del Powerball del sábado 18 de octubre de 2025 se realizó con un premio mayor estimado de $295 millones, pero el jackpot continúa creciendo. Dado que nadie acertó la combinación completa de los seis números, el premio gordo se acumula. Los números ganadores de la noche fueron 3, 11, 27, 40, 58, con el número Powerball 10, y el multiplicador Power Play fue de 3X. El juego Double Play también tuvo sus resultados: 5, 20, 27, 44, 51 y Powerball 21.

Como resultado de la ausencia de un ganador del premio mayor, el bote para el próximo sorteo se incrementa. El próximo sorteo del Powerball se realizará este lunes 20 de octubre de 2025, con un tentador premio mayor que asciende a $304 millones, con una opción de pago en efectivo de $144.6 millones. Los sorteos se llevan a cabo tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), transmitiéndose en vivo desde Florida.

Jugar al Powerball es sencillo, y un boleto tiene un costo base de $2 por jugada. Por un dólar adicional, los jugadores pueden activar la opción Power Play para multiplicar los premios secundarios hasta por 10 veces, a excepción del jackpot. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, solo necesitas acertar el número Powerball para ganar el premio mínimo de $4.

Para consultar los números ganadores y los resultados oficiales del sorteo, puedes sintonizar la transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida, o visitar el sitio web oficial de powerball.com. Recuerda que cada boleto es independiente, y el orden de los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio. Asegúrate de comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, que suele ser una hora antes del sorteo.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball del lunes 20 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 20 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 20 de octubre de 2025?

No hubo ganador del Powerball para el sorteo de la noche del lunes 20 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 20 de octubre de 2025 ascendió a 304 millones de dólares, con un premio en efectivo de $144.6 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios disponibles?

Para participar en Powerball, el jugador debe seleccionar cinco números principales (bolas blancas) en el rango del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, desde el mínimo de $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor (jackpot) por acertar los seis números. También existe un premio de $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), transmitiéndose en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio en la lotería son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional de $1, multiplica tus premios no acumulativos por un factor de hasta 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar o reclamar cualquier premio ganado.

Los premios del Powerball deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. Por lo general, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. Los premios superiores a $600 pueden reclamarse en algunas oficinas de lotería, según el monto, y también en la sede de la lotería. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su lotería. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está disponible en las jurisdicciones que han autorizado este servicio, y la venta a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Para asegurar la validez, evita comprar en sitios web no autorizados o fuera de la jurisdicción permitida.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta la obtención del premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Además, recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para ganar un premio.