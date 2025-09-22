El premio mayor de la lotería Powerball continúa creciendo, después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del miércoles 17 de septiembre. La cifra estimada para el próximo sorteo del sábado 20 de septiembre es de $99 millones, con una opción en efectivo de $46.3 millones. Los números ganadores del último sorteo fueron 7, 30, 50, 54 y 62, con la Powerball 20 y un multiplicador de 2x. A pesar de que el premio gordo no fue reclamado, un afortunado jugador en California se llevó el premio de $1 millón al acertar las cinco bolas blancas.

Para jugar, solo necesitas comprar un boleto de $2 en tiendas de conveniencia, gasolineras o supermercados en los 45 estados participantes. Puedes elegir tus seis números o usar la opción “Quick Pick” para que sean generados automáticamente por la máquina. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción “Power Play” que aumenta el valor de todos los premios no acumulativos, excepto el premio mayor. Además, algunos estados ofrecen la opción “Double Play” para una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Puedes encontrar los resultados en el sitio web oficial de Powerball o en transmisiones en vivo. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son bajas, el juego ofrece múltiples formas de ganar, incluso si solo aciertas el número de la Powerball.

Imagen referencial de unos boletos del sorteo oficial del Powerball en EE.UU. del 20 de septiembre 2025, donde se revelaron los números ganadores del jackpot de $99 millones. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP / Referencial

Resultados del Powerball hoy, sábado 20 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del sábado 20 de septiembre de 2025 fueron 15-29-64-66-67, con un Powerball de 4 y un multiplicador Power Play de 2X.

¿Alguien ganó el Powerball del 20 de septiembre de 2025?

No hubo ganador del jackpot del Powerball de 99 millones de dólares, con un premio en efectivo de $46.3 millones, en el sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 22 de septiembre de 2025 ascendió a 113 millones de dólares, con un premio en efectivo de $52.5 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un grupo del 1 al 69 y un número adicional, conocido como Powerball, de un grupo del 1 al 26. La lotería ofrece nueve categorías de premios, desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball. Es importante recordar que el orden de los números de las bolas blancas no afecta el premio, solo los números en sí mismos.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una función opcional que, por un costo adicional, te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar o reclamar un premio.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9. Ten en cuenta que la hora límite para la venta de boletos puede variar en cada estado, así que revisa las reglas locales.

Fanático sostiene un boleto a la expectativa del resultado del Powerball del 20 de septiembre 2025, con expectativa por el premio mayor en la lotería más famosa de Estados Unidos. | Crédito: Angela Weiss / AFP

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuándo es el plazo límite?

La compra de boletos de Powerball en línea está limitada a los residentes de las jurisdicciones que ofrecen este servicio. La venta de boletos por internet entre diferentes estados está prohibida, y las loterías pueden negarse a pagar premios si los boletos se compraron en sitios web no autorizados. En cuanto al plazo, la hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente se detiene una o dos horas antes del sorteo.

¿Importa el orden de los números para ganar un premio?

No, el orden de los números de las bolas blancas en tu boleto no tiene que coincidir con el orden en que se sortean. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir de forma exacta. Es importante saber que cada jugada en un boleto se evalúa por separado y no se pueden combinar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.