El sorteo de Powerball vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo Estados Unidos, consolidándose como uno de los pasatiempos más seguidos del país. Este miércoles 21 de enero de 2026 se realizará un nuevo sorteo que mantiene a muchos con la ilusión intacta y los boletos en la mano. Si quieres descubrir en tiempo real cuáles fueron los números afortunados, conocer todos los detalles del sorteo y saber si alguien logró quedarse con el millonario premio estimado en 209 millones de dólares, no te pierdas toda la información a continuación.

Los números ganadores del sorteo anterior

En el sorteo del lunes 19 de enero de 2026, las bolas blancas fueron 5, 28, 34, 37, 55, el Powerball fue 17 y el Power Play 3X. Aquella vez nade acertó el premio mayor, por lo que el jackpot se incrementó hasta un monto estimado de 209 millones de dólares, con una opción en efectivo de $95.2 millones, para el sorteo de este miércoles 21 de enero de 2026.

No te pierdas los resultados del Powerball del miércoles 21 de enero de 2026 (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados EN VIVO del Powerball de hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Por confirmar...

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 21 de enero de 2026?

Por confirmar...

¿Qué días se realiza el sorteo del Powerball en USA?

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados por la noche.​En todos esos días, la hora programada del sorteo es 10:59 p.m. ET, con cierre de venta de boletos aproximadamente entre una y dos horas antes, según cada estado.

¿Cuánto cuesta un boleto del Powerball?

Cada ticket del Powerball cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

¿Cómo se juega el Powerball?

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick.

¿Cómo se reparten los premios del Powerball?

Powerball ofrece 9 categorías de premios, desde el bote para quienes aciertan las cinco bolas blancas más la Powerball roja, hasta premios menores por acertar solo la Powerball.​El bote puede cobrarse como anualidad en 30 pagos escalonados durante 29 años o como pago único en efectivo, con ambas opciones sujetas a impuestos según la legislación aplicable.​

Este es el cuadro de premios del sorteo Powerball en Estados Unidos (Crédito: Powerball)

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.