La expectativa crece en todo Estados Unidos hoy, miércoles 22 de abril de 2026, con el millonario sorteo del Powerball. Tras varios sorteos sin un ganador del premio mayor, el jackpot ha escalado hasta alcanzar los 100 millones de dólares. Si decides participar esta noche, podrías optar por un pago único en efectivo de aproximadamente 45.6 millones de dólares. Miles de hispanos ya tienen sus boletos listos, soñando con convertirse en el próximo gran afortunado del país hoy. No dejes pasar la oportunidad de revisar los resultados oficiales apenas se anuncien al finalizar el día de ahora.

El camino hacia este bote de 100 millones se despejó luego de que nadie lograra acertar la combinación del lunes. Los números ganadores del pasado 20 de abril fueron 9, 17, 36, 47 y 64, con el Powerball rojo 26. Aunque el jackpot de 87 millones quedó vacante, un jugador en Missouri tuvo suerte al ganar un millón de dólares. Este tipo de historias mantienen viva la esperanza de quienes buscan la libertad financiera a través de la lotería. Por eso, este miércoles la atención se centra nuevamente en los bombos y en los posibles nuevos ganadores.

Si aún no tienes tu ticket, recuerda que el costo es de apenas dos dólares por cada juego básico. Puedes potenciar tus ganancias secundarias añadiendo el “Power Play” por un dólar adicional para multiplicar premios no mayores. El sorteo oficial se llevará a cabo puntualmente a las 10:59 p.m. ET de este miércoles 22 de abril. Podrás seguir la transmisión EN VIVO directamente desde el sitio web oficial de Powerball para conocer los resultados. Asegúrate de comprar tu boleto antes de la hora de cierre en tu estado para participar hoy mismo.

Verificar tus números es muy sencillo a través de plataformas digitales como el sitio de Powerball o la Lotería. Solo necesitas comparar tus seis números seleccionados con los que salgan en el sorteo de esta noche por internet. Recuerda que para llevarte el premio gordo debes acertar las cinco bolas blancas y el Powerball rojo exacto. Mantén tu boleto en un lugar seguro y firmado, ya que es el único comprobante válido para reclamar premios. ¡Mucha suerte a todos los participantes latinos que buscan cambiar su destino este histórico miércoles de sorteo!

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Miércoles 22 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $100 Millones Opción en Efectivo $45.6 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 22 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 22 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 22 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 22/04/2026 X-X-X-X-X X X $100.000.000

¿Hubo ganador del bote de $100 millones del Powerball el 22 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del miércoles 22 de abril cuyo premio mayor es de 100 millones de dólares (con un cash option de $45.6 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 25 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del miércoles 22 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0