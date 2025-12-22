El histórico premio mayor del Powerball sigue acumulándose tras el sorteo del sábado 20 de diciembre, donde nadie logró descifrar la combinación ganadora de $1,500 millones. Aunque ocho afortunados ganaron un millón de dólares cada uno, el “gordo” quedó vacante, elevando el jackpot a una cifra astronómica para este lunes. Si estás en Estados Unidos, la oportunidad de convertirte en multimillonario está más cerca que nunca con un pozo que ha paralizado al país. Prepárate para el próximo sorteo, ya que la bolsa estimada ha subido a niveles que rompen récords en la historia de la lotería.

Los números ganadores del pasado sábado fueron el 4, 5, 28, 52 y 69, con la Powerball roja 20 y un multiplicador Power Play de 3X. A pesar de que no hubo ganadores del premio principal ni del Match 5 con Power Play de dos millones, la emoción crece entre la comunidad hispana. Los boletos premiados con un millón de dólares se vendieron en estados como California, Florida y Ohio, demostrando que la suerte está repartida por toda la nación. Revisa bien tu ticket físico o digital, pues podrías tener un premio secundario que cambie tu realidad financiera hoy mismo.

El próximo gran sorteo se llevará a cabo este lunes 22 de diciembre de 2025, exactamente a las 10:59 p.m. ET, con un premio de $1,600 millones. Si prefieres cobrar tu premio en un solo pago en efectivo, la cifra neta estimada sería de unos impactantes $735.3 millones de dólares antes de impuestos. Puedes seguir la transmisión en vivo a través del sitio web oficial de Powerball o por los canales locales autorizados en tu zona de residencia. No olvides que las ventas de boletos suelen cerrar una o dos horas antes del sorteo, dependiendo de las leyes de tu estado.

Para participar, solo debes comprar un boleto de $2 y elegir cinco números entre el 1 y el 69, además de una bola roja (Powerball) entre el 1 y el 26. Por un dólar adicional, puedes activar el “Power Play” para multiplicar tus ganancias secundarias o el “Double Play” para una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones. Recuerda que las probabilidades de llevarse el premio mayor son de 1 en 292 millones, pero existen nueve formas distintas de ganar algún premio en efectivo. Ya sea en gasolineras, supermercados o en línea, tu jugada para este lunes podría ser la definitiva.

Si resultas ser el afortunado ganador del jackpot, podrás elegir entre un pago único inmediato o una anualidad distribuida en 30 pagos durante 29 años. Es importante considerar que ambas opciones están sujetas a impuestos federales y, en muchos casos, a impuestos estatales dependiendo de dónde compraste el boleto. Los expertos recomiendan firmar el reverso de tu ticket de inmediato y buscar asesoría financiera profesional antes de reclamar premios de esta magnitud. ¡La suerte está en el aire y el próximo millonario de Estados Unidos podrías ser tú este 22 de diciembre!

Los números del Powerball se extraen al azar, por lo que no se pueden predecir con precisión. No hay patrones que seguir ni ningún sistema subyacente que analizar. La gente usa resultados pasados, diversas estrategias y los números más comunes del Powerball para intentar predecir el resultado, pero, en definitiva, ¡las loterías están diseñadas para ser completamente impredecibles! (Foto: AFP)

Resultados del Powerball del lunes 22 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de diciembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al 22 de diciembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del 22 de diciembre de 2025 ascendió a 1600 millones de dólares, con un premio en efectivo de $735.3 millones.

¿Cómo se juega al Powerball y cuál es el costo por boleto?

Para jugar al Powerball, debes seleccionar seis números en total: cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base de participación es de solo $2 por boleto. Puedes elegir tus propios números de la suerte o pedir una jugada rápida (Quick Pick) para que la terminal los genere automáticamente.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: todos los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este de EE.UU.). Recuerda verificar la hora límite de compra de boletos en tu jurisdicción, ya que generalmente el corte de ventas ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Qué es Power Play y cuántas formas hay de ganar premios?

Power Play es una opción adicional que cuesta $1 extra por jugada y permite multiplicar los premios secundarios (todos excepto el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del multiplicador sorteado. Existen nueve categorías de premios para ganar, desde el reembolso básico de $4 (acertando solo la Powerball roja) hasta el premio de $1 millón (acertando las cinco bolas blancas). Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado explícitamente la venta electrónica. La compra transfronteriza entre estados o países está prohibida. Respecto a la selección de números, el orden de los cinco números principales no importa para ganar un premio; sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir exactamente con el sorteado.

¿Dónde puedo comprar boletos de Powerball y necesito ser ciudadano de EE.UU.?

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano ni residente de EE.UU. para participar en la lotería o reclamar un premio. Puedes comprar tu boleto en tiendas de conveniencia, gasolineras o supermercados autorizados dentro de las jurisdicciones participantes.

Todos los pasos que debes seguir para jugar al Powerball

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.