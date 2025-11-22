El premio mayor de la lotería Powerball continúa aumentando y alcanza la impresionante cifra estimada de $629 millones de dólares para el sorteo de este sábado 22 de noviembre de 2025. El valor en efectivo de este colosal jackpot asciende a $294.5 millones, atrayendo la atención de millones de jugadores en todo Estados Unidos. Este crecimiento se debe a que nadie acertó la combinación ganadora en el sorteo anterior, realizado el pasado miércoles 19 de noviembre.

Los números ganadores de ese sorteo intermedio fueron: 10, 31, 49, 51, 68, y la Powerball fue 19, con el multiplicador Power Play fijado en 2X. Aunque no hubo un ganador del premio mayor, se reportó un afortunado boleto vendido en Nueva Jersey que acertó las cinco bolas blancas, llevándose un premio de $1 millón de dólares.

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este de EE. UU.) el sábado 22 de noviembre, y se podrá seguir EN VIVO a través del sitio web oficial de la lotería. Los sorteos se realizan regularmente tres veces por semana: cada lunes, miércoles y sábado. ¡Asegúrate de comprar tu boleto a tiempo para tener la oportunidad de ganar uno de los premios más grandes del año!

Consulta los números ganadores del sorteo de la lotería Powerball para el sábado 22 de noviembre de 2025. ¡Averigua si alguien ganó el premio mayor de 629 millones! (Foto: EFE)

Resultados del Powerball del sábado 22 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 22 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 22 de noviembre de 2025 ascendió a 629 millones de dólares, con un premio en efectivo de $294.5 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Boletos de lotería Powerball dentro de una tienda en Homestead, Florida, el 19 de julio de 2023. (Foto: AFP) / GIORGIO VIERA

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.