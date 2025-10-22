El sorteo de la lotería Powerball del lunes 20 de octubre de 2025 no tuvo un ganador del premio mayor, lo que provocó que el jackpot creciera a una suma estimada de $320 millones para la próxima fecha. Los números ganadores de la noche fueron: 32, 38, 66, 67, 69, y el número Powerball fue el 19, con un multiplicador Power Play de 2X. El sorteo anterior, del 18 de octubre, tampoco tuvo un ganador del premio gordo, manteniendo la expectativa alta desde el último acierto millonario en septiembre.

Aunque el premio mayor sigue pendiente, los jugadores deben revisar sus boletos, ya que se otorgan premios menores por acertar al menos el número Powerball, cuyo premio mínimo es de $4. El valor en efectivo del próximo jackpot de $320 millones se estima en $144.6 millones. Los sorteos se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET, con la opción de seguir los resultados en vivo a través de la web oficial de Powerball.

Para participar, un boleto de Powerball tiene un costo de solo $2 por jugada. Los jugadores deben seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26; también pueden optar por la selección rápida. Por un dólar adicional, se puede añadir la opción Power Play para multiplicar los premios secundarios hasta por cinco veces (o 10X si el jackpot es menor a $150 millones). La opción Double Play ofrece, por $1 extra, una segunda oportunidad de ganar $10 millones.

La lotería Powerball está disponible para jugar en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los boletos se pueden adquirir en persona en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, pero es crucial verificar la hora límite de compra en cada estado, ya que varía localmente. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero las de ganar cualquier premio son mucho mejores, 1 en 24.87.

Resultados del Powerball del miércoles 22 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 20 de octubre de 2025 son 32-38-66-67-69 con un Powerball de 19 un multiplicador Power Play de 2X.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball de la noche del miércoles 22 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025 ascendió a 320 millones de dólares, con un premio en efectivo de $152.2 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios disponibles?

Para participar en Powerball, debes seleccionar cinco números principales (bolas blancas) en el rango del 1 al 69, más un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor (jackpot) por acertar los seis números. También hay un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de hasta 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar o reclamar cualquier premio ganado.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado este servicio. Es importante destacar que la venta de boletos a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Evita comprar en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta la obtención del premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.