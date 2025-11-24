El jackpot de Powerball continúa en ascenso y alcanzó la asombrosa cifra de $654 millones de dólares para el sorteo de este lunes 24 de noviembre de 2025, con un valor en efectivo de $303.2 millones. Esto se debe a que nadie acertó la combinación ganadora en el sorteo anterior, realizado el sábado 22 de noviembre, cuyo premio mayor era de $633 millones. La última combinación ganadora fue: 28, 32, 36, 51, 69 y el Powerball 2, con el multiplicador Power Play en 2x.

Aunque el premio mayor quedó vacante, la suerte sí tocó a dos estados: se vendieron boletos en Georgia y Oklahoma que acertaron las cinco bolas blancas, ganando un millón de dólares cada uno. El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET de este lunes 24 de noviembre.

Los sorteos de la lotería Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados por la noche. Los jugadores tienen la oportunidad de ver los sorteos en vivo a través del sitio web oficial de Powerball.

Resultados del Powerball del lunes 24 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del lunes 24 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, Powerball fue X y el Power Play X .

¿Alguien ganó el Powerball del 24 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si ganador del sorteo de la lotería Powerball correspondiente al lunes 24 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 24 de noviembre de 2025 ascendió a 654 millones de dólares, con un premio en efectivo de $303.2 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuál es el costo del boleto?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar un total de seis números. Esto incluye cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base para una jugada es de tan solo $2 por boleto.

¿Cuáles son las categorías de premios y cuántas formas hay de ganar?

Existen nueve categorías de premios que van desde recuperar la inversión hasta el multimillonario jackpot. Por ejemplo, acertar los cinco números principales sin la Powerball otorga $1 millón. Premios menores incluyen $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball, y el premio más bajo es de $4 por acertar solo la Powerball roja. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). La hora límite para comprar boletos suele ser entre una y dos horas antes de la hora oficial del sorteo, dependiendo de la jurisdicción.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que cuesta $1 adicional y puede multiplicar los premios secundarios (no el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del sorteo. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Se puede comprar Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo es posible en las jurisdicciones que han autorizado su venta; la venta de boletos entre estados está prohibida. En cuanto a los números, el orden de los cinco números principales no afecta la obtención de un premio, siempre que coincidan con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto.