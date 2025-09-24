El sorteo de Powerball del lunes 22 de septiembre de 2025, con un premio mayor de $114 millones, no tuvo un ganador del bote principal. Los números ganadores de la noche fueron: 3, 29, 42, 46 y 59, con la Powerball 15 y un multiplicador Power Play de 3x. Aunque nadie se llevó el gran premio, dos afortunados boletos ganaron premios secundarios: uno en Pensilvania se llevó $2 millones con el Match 5 más Power Play, y otro en Connecticut ganó $1 millón con el Match 5.

Dado que el premio mayor no fue reclamado, el bote de Powerball seguirá acumulándose. El próximo sorteo se realizará este miércoles 24 de septiembre poco después de las 11 p.m. ET. Si un afortunado jugador acierta la combinación completa en el próximo sorteo, podrá optar por un pago único en efectivo estimado en $52.8 millones antes de impuestos.

Jugar a Powerball es sencillo: solo necesitas comprar un boleto por $2 en tiendas autorizadas o en línea, dependiendo de tu estado. Debes seleccionar cinco números de bolas blancas (del 1 al 69) y un número de la Powerball roja (del 1 al 26). Para aumentar tus ganancias en premios no acumulados, puedes añadir la opción Power Play por un dólar adicional, que multiplica tus premios hasta por 10X.

El premio de $114 millones es una cifra tentadora, aunque se queda corta frente al récord histórico de $2.04 mil millones ganado en noviembre de 2022. No obstante, el último gran jackpot de $1.787 mil millones se repartió hace apenas unas semanas, el 6 de septiembre, entre ganadores de Missouri y Texas. Puedes seguir los sorteos de Powerball en vivo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET.

El Powerball puede cambiar tu vida, pero en Texas hay un plazo límite para cobrar. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball hoy, miércoles 24 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 24 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 24 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia un ganador del Powerball para sorteo del miércoles 24 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 24 de septiembre de 2025 ascendió a 127 millones de dólares, con un premio en efectivo de $59.0 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números principales de un rango del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional, la Powerball, de un rango del 1 al 26 (bola roja). El juego ofrece nueve categorías de premios, desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin el Powerball.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), transmitido en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional, te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para poder participar y reclamar un premio.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida para los residentes de las jurisdicciones que han autorizado este servicio. La venta por internet entre diferentes estados está estrictamente prohibida, y los boletos comprados en sitios no autorizados pueden ser invalidados. En cuanto al plazo, la hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números afecta el premio ganado en Powerball?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es importante que los números coincidan. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir de forma exacta. Recuerda que cada jugada en tu boleto se evalúa de manera independiente, y no puedes combinar números de diferentes jugadas para conseguir un premio.