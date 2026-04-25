La suerte vuelve a tentar a miles de hispanos en Estados Unidos con el esperado sorteo del Powerball este sábado 25 de abril de 2026. Tras no registrarse ganadores del premio mayor a mediados de semana, la bolsa acumulada ha subido hasta alcanzar los 118 millones de dólares hoy. Este jugoso jackpot tiene un valor en efectivo de 53.9 millones para quien logre acertar todas las bolas blancas y la roja. La expectativa crece en cada estado participante, desde California hasta Florida, mientras todos buscan convertirse en el próximo millonario ahora. No dejes pasar la oportunidad de cambiar tu vida y revisa los números ganadores en nuestra plataforma oficial ahora mismo.

En el sorteo previo del miércoles 22 de abril, los números ganadores fueron 24, 29, 32, 49 y 63, con el Powerball 11. Aunque nadie se llevó el bote principal esa noche, un afortunado jugador en Michigan logró ganar un millón de dólares al instante. Esto demuestra que las posibilidades de ganar premios secundarios son reales y pueden transformar tu economía familiar de forma inmediata. El multiplicador Power Play fue de 2X, duplicando las ganancias para aquellos que añadieron esta opción a su boleto de juego. Mantente atento a los resultados de este sábado para descubrir si finalmente alguien ganó el Powerball en territorio estadounidense.

Una de las dudas más comunes entre nuestra comunidad es si necesitas ser ciudadano estadounidense para cobrar este gran premio mayor. La respuesta corta es no; cualquier persona mayor de 18 años, sin importar su estatus migratorio, puede comprar boletos legalmente hoy. Solo necesitas adquirir tu ticket en un establecimiento autorizado en los 45 estados participantes, Puerto Rico o las Islas Vírgenes. Recuerda que cada jugada cuesta apenas 2 dólares y puedes elegir tus propios números o usar la opción automática “Quick Pick”. Esta flexibilidad permite que todos tengan las mismas oportunidades de alcanzar el sueño americano a través de la lotería.

Para ganar el premio de 118 millones este sábado, debes acertar las cinco bolas blancas (1-69) y el Powerball rojo (1-26). Los sorteos se realizan puntualmente los lunes, miércoles y sábados por la noche, ofreciendo tres oportunidades semanales de ganar en grande. Si decides agregar el “Power Play” por un dólar extra, tus premios no acumulados podrían multiplicarse hasta por diez veces hoy. Es fundamental guardar bien tu boleto físico y verificar los resultados oficiales inmediatamente después de la transmisión en directo. ¡Prepárate para la acción y mucha suerte en esta jornada que podría convertirte en el nuevo millonario del país!

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Sábado, 25 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $118 Millones Opción en Efectivo $53.9 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, sábado 25 de abril, en EE.UU. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 25 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 25 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 25 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 25 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/04/2026 X-X-X-X-X X X $118.000.000

¿Hubo ganador del bote de $118 millones del Powerball el 25 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del sábado 25 de abril cuyo premio mayor es de 118 millones de dólares (con un cash option de $53.9 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el lunes 27 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del sábado 25 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del sábado 25 de abril y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0