El Powerball sigue acumulando millones y para este miércoles 25 de febrero de 2026 el premio mayor alcanza la impresionante suma de 218 millones de dólares. Tras el sorteo del lunes donde nadie logró acertar los seis números mágicos, la bolsa sigue creciendo, ofreciendo una opción en efectivo de 101.6 millones para el afortunado ganador. Si estás en Estados Unidos, esta es tu oportunidad de cambiar tu vida con una inversión de apenas un par de dólares. La expectativa crece en cada rincón del país mientras todos buscan su boleto de la suerte hoy.

En el último sorteo del 23 de febrero, los números ganadores fueron 5, 11, 23, 29 y 47, con el Powerball rojo 6 y un Power Play de 2X. Aunque el jackpot quedó vacante, la suerte tocó la puerta en Nueva York, donde un jugador ganó un premio de un millón de dólares al acertar las cinco bolas blancas. Estos resultados confirman que, aunque el premio gordo es difícil de alcanzar, hay miles de dólares en premios secundarios esperando ser reclamados. No olvides revisar tu ticket anterior antes de comprar el nuevo para este miércoles.

Participar es muy sencillo y puedes hacerlo en 45 estados, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, sin necesidad de ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos. Por solo 2 dólares por ticket, eliges cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26; también puedes añadir el Power Play por un dólar extra para multiplicar tus ganancias. Los sorteos se realizan puntualmente a las 10:59 p. m. ET, así que asegúrate de comprar tu combinación antes del cierre de ventas local. Es una jugada pequeña que representa el gran sueño de estabilidad para muchas familias.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero la historia demuestra que los milagros ocurren, como el récord de 2.04 billones en California. Puedes adquirir tus boletos en gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia, o incluso en línea si vives en estados con plataformas autorizadas como Ohio. Recuerda que puedes activar la opción “Double Play” por un dólar adicional para tener una segunda oportunidad de ganar hasta 10 millones con tus mismos números. Mantén tu boleto seguro, fírmalo por detrás y prepárate para la transmisión en vivo.

¿Serás tú el próximo millonario este 25 de febrero? Con el jackpot en 218 millones, la emoción está en su punto máximo y los residentes hispanohablantes ya están haciendo sus apuestas en todo el territorio estadounidense. Ya sea que prefieras elegir tus números de la suerte o dejar que la máquina lo haga por ti con un “Quick Pick”, lo importante es participar antes de la hora límite. Sigue los resultados en directo y consulta si alguien finalmente se lleva el gran bote o si tendremos un nuevo récord en camino.

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 25 de febrero de 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 25 de febrero de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 25 de febrero de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 25 de febrero de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/02/2026 X-X-X-X-X X X $218.000.000

¿Hubo ganador del bote de $218 millones del Powerball el 25 de febrero?

Aquí te compartiremos la información actualizada sobre si alguien ganó el Powerball de este miércoles 25 de febrero de 2026 con un premio de mayor de 218 millones de dólares.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0