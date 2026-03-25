¡La fiebre de la lotería no se detiene y el premio mayor sigue escalando posiciones para este miércoles 25 de marzo de 2026! Tras un sorteo el lunes donde nadie logró descifrar la combinación ganadora, el jackpot del Powerball ha subido a la impresionante cifra estimada de 147 millones de dólares. Si prefieres la inmediatez del dinero en efectivo, el pago único se sitúa en unos asombrosos 67 millones de dólares antes de impuestos. Miles de residentes hispanos en Estados Unidos ya están preparando sus números de la suerte, esperando que esta noche sea la que cambie su destino financiero para siempre.

Para entender cómo llegamos aquí, debemos repasar los resultados del pasado lunes 23 de marzo, donde los números ganadores fueron 12, 18, 47, 56 y 63, con el Powerball 1 y un multiplicador Power Play de 10x. Aunque el acumulado principal no tuvo dueño, la fortuna tocó a un jugador en Nueva York que, al acertar las cinco bolas blancas con la opción Power Play, se embolsó la espectacular suma de 2 millones de dólares. Este tipo de premios secundarios son los que mantienen la esperanza viva en cada rincón del país, demostrando que ganar en grande es posible incluso sin el premio gordo.

Participar en esta aventura millonaria es sumamente sencillo: cada ticket estándar tiene un costo de solo 2 dólares en tiendas autorizadas y gasolineras. Por un dólar adicional, puedes activar el Power Play, una herramienta clave que puede multiplicar tus premios menores hasta por diez veces cuando el jackpot es menor a 150 millones. Además, por otro dólar extra tienes el Double Play, que te permite usar tus mismos números en un segundo sorteo nocturno con un premio mayor de 10 millones de dólares. Es una estrategia inteligente para maximizar tus posibilidades de éxito con una inversión mínima.

El sorteo oficial se llevará a cabo puntualmente a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT desde los estudios de la Lotería de Florida en Tallahassee. Podrás seguir la transmisión EN VIVO y en directo a través de la web oficial Powerball.com o sintonizando las señales de televisión abierta en tu localidad. Es vital que compres tu boleto antes del cierre de ventas, que suele ser a las 9:45 p. m. en la mayoría de los estados, para no quedarte fuera de la jugada. Mantén tu ticket en un lugar seguro y prepárate para revisar los resultados oficiales apenas termine la transmisión.

Aunque las probabilidades de llevarse el jackpot son de 1 en 292.2 millones, recuerda que hay nueve formas distintas de ganar dinero en cada sorteo. Desde los 4 dólares por acertar solo la bola roja, hasta el millón de dólares por las cinco blancas, la suerte puede manifestarse de muchas maneras esta noche. No necesitas ser ciudadano estadounidense para jugar o reclamar legalmente tu fortuna, así que cualquier residente puede convertirse en el próximo millonario hispano de la nación. ¡Mucha suerte en este sorteo del 25 de marzo y que los números de la suerte te acompañen hoy!

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 25 de marzo de 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 25 de marzo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 25 de marzo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/03/2026 X-X-X-X-X X X $147.000.000

¿Hubo ganador del bote de $147 millones del Powerball el 25 de marzo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del miércoles 25 de marzo cuyo premio mayor es de 147 millones de dólares (con un cash option de $66.6 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del miércoles 25 de marzo. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0