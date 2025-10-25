El premio mayor de la lotería Powerball continúa en ascenso tras no encontrarse un ganador en el sorteo del pasado miércoles 22 de octubre. El jackpot para el próximo sorteo del sábado 25 de octubre de 2025 ha escalado hasta los $344 millones, con una opción de pago en efectivo estimada en $163.7 millones. Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET, lo que brinda a los jugadores una nueva oportunidad de convertirse en millonarios.

Los números ganadores del sorteo del miércoles 22 de octubre, que ofrecía un premio de $320 millones, fueron: 18, 37, 52, 54, 60, y el número Powerball 12. El multiplicador Power Play fue de 2X. Aunque nadie acertó la combinación completa para llevarse el gran premio, un afortunado boleto vendido en Delaware sí logró acertar las cinco bolas blancas (sin la Powerball), ganando un premio de $1 millón.

Para el sorteo adicional Double Play, los números ganadores fueron 23, 37, 43, 60, 64, con el Powerball 5. En esta modalidad, tampoco hubo ganadores del premio mayor ni del premio de $500,000 por acertar las cinco bolas blancas. Para participar en cualquiera de las modalidades, un boleto de Powerball tiene un costo de $2. Por un dólar adicional, los jugadores pueden añadir la opción Power Play o el Double Play, que ofrece una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones.

Para ganar un premio en Powerball basta con acertar un solo número, siempre y cuando ese número sea la Powerball (con un premio de $4). Acertar solo dos números de las bolas blancas no otorga premio, a menos que una de las bolas sea la Powerball. Para asegurar tus jugadas para el sorteo de $344 millones de este sábado 25 de octubre, recuerda que puedes comprar tu boleto en 45 estados de EE. UU. y en jurisdicciones asociadas.

Conoce cuáles fueron los números ganadores del sorteo del Powerball para el sábado 25 de octubre de 2025. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

Resultados del Powerball del sábado 25 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 25 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 25 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 25 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 25 de octubre de 2025 ascendió a 344 millones de dólares, con un premio en efectivo de $163.7 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios disponibles?

Para participar en Powerball, debes seleccionar cinco números principales (bolas blancas) en el rango del 1 al 69, más un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor (jackpot) por acertar los seis números. También hay un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de hasta 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar o reclamar cualquier premio ganado.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado este servicio. Es importante destacar que la venta de boletos a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Evita comprar en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta la obtención del premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.