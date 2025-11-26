El jackpot de Powerball continúa su ascenso sin freno y alcanza la asombrosa cifra de $681 millones de dólares para el sorteo de esta noche, miércoles 26 de noviembre de 2025. El pozo se elevó después de que nadie acertara la combinación ganadora del sorteo anterior, realizado el lunes 24 de noviembre. Los números ganadores de ese sorteo fueron: 8, 16, 26, 30, 58 y el Powerball 14, con la opción Power Play en 2X.

Aunque nadie se llevó el premio mayor de $654 millones, el sorteo del lunes dejó a miles de afortunados con premios menores, incluyendo un boleto ganador de $1 millón de dólares vendido en Illinois. Ahora, la atención se centra en el sorteo de hoy, que se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET, con una opción de pago en efectivo estimada en $315.7 millones.

Recuerda que las probabilidades de acertar el jackpot son de 1 en 292,201,338. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado) en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y otros territorios. No pierdas la oportunidad de revisar los resultados oficiales de esta noche, disponibles en el sitio web de Powerball.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball del miércoles 26 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del miércoles 26 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 26 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al miércoles 26 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 26 de noviembre de 2025 ascendió a 681 millones de dólares, con un premio en efectivo de $315.7 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuál es el costo del boleto?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar un total de seis números. Esto incluye cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base para una jugada es de tan solo $2 por boleto.

¿Cuáles son las categorías de premios y cuántas formas hay de ganar?

Existen nueve categorías de premios que van desde recuperar la inversión hasta el multimillonario jackpot. Por ejemplo, acertar los cinco números principales sin la Powerball otorga $1 millón. Premios menores incluyen $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball, y el premio más bajo es de $4 por acertar solo la Powerball roja. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). La hora límite para comprar boletos suele ser entre una y dos horas antes de la hora oficial del sorteo, dependiendo de la jurisdicción.

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 26/11/2025 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que cuesta $1 adicional y puede multiplicar los premios secundarios (no el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del sorteo. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Se puede comprar Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo es posible en las jurisdicciones que han autorizado su venta; la venta de boletos entre estados está prohibida. En cuanto a los números, el orden de los cinco números principales no afecta la obtención de un premio, siempre que coincidan con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto.