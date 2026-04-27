La expectativa crece en todo el país tras el sorteo del sábado, donde nadie logró llevarse el acumulado de $120 millones. Ahora, para este lunes 27 de abril de 2026, el premio mayor del Powerball ha subido a una cifra estimada de $130 millones de dólares. Miles de jugadores en estados como Nueva York, Florida y California ya tienen sus boletos listos para el sorteo nocturno hoy. Los números ganadores del sorteo previo fueron 4, 30, 36, 52, 57 con el Powerball 2 y Power Play 3x ahora. Consulta aquí si la suerte te acompaña para convertirte en el próximo millonario de la comunidad hispana en EE. UU.

Si buscas cómo jugar y ganar el jackpot, recuerda que debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, más un número extra. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, pero existen otros niveles de premios muy atractivos hoy. Los sorteos oficiales se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET desde los estudios de lotería. Es vital que revises tu boleto con cuidado, ya que un solo número correcto podría significar una ganancia importante para tu bolsillo. Mantente atento a los resultados oficiales que compartimos en directo para que no pierdas ni un detalle ahora.

Para quienes compran sus tickets en Nueva York o Nueva Jersey, es fundamental conocer las horas de cierre de venta online. En el estado de Nueva York, puedes adquirir tus boletos hasta las 10:00 p.m. ET, mientras que en Nueva Jersey cierran a las 9:45 p.m. ET. Comprar con anticipación te asegura participar por la bolsa de $130 millones y la opción en efectivo de aproximadamente $59 millones hoy. El sorteo se transmite en vivo por el sitio web oficial de la lotería y en canales de televisión locales seleccionados. Aprovecha esta oportunidad de cambiar tu destino financiero y participa con responsabilidad en el juego más popular de Estados Unidos.

El historial de Powerball muestra premios récord, como los $2,040 millones ganados en California, demostrando que el sueño americano es posible para todos. Recientemente, en diciembre de 2025, un ganador en Arkansas se llevó más de $1,800 millones, marcando un hito en la historia de la lotería. Aunque el premio de este lunes es menor, sigue siendo una suma que transformaría la vida de cualquier familia latina hoy. No olvides que cada ticket cuesta solo $2 dólares y puedes añadir la opción Power Play por un dólar extra ahora. Revisa los resultados del sorteo del 27 de abril de 2026 y descubre si alguien finalmente reclamó el gran tesoro.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Lunes, 27 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $130 Millones Opción en Efectivo $59.1 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 25 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 25 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 25 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 25 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 25/04/2026 4-30-36-52-57 2 3X $118.000.000

¿Hubo ganador del bote de $118 millones del Powerball el 25 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del lunes 27 de abril cuyo premio mayor es de 130 millones de dólares (con un cash option de $59.1 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 29 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del lunes 27 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 27/04/2026 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0