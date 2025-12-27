La histórica racha del Powerball ha llegado a su fin con un nuevo multimillonario en Estados Unidos. Tras el sorteo del pasado 24 de diciembre, se confirmó que un solo boleto vendido en Arkansas acertó los números 4, 25, 31, 52, 59 y la Powerball roja 19. Este afortunado jugador se llevó el cuarto premio más grande en la historia de la lotería, valorado en $1,700 millones de dólares, con una opción en efectivo de $781.3 millones.

Además del gran ganador del jackpot, la suerte se repartió por todo el país durante la Nochebuena. Otros ocho jugadores ganaron premios de $1 millón de dólares al acertar los cinco números blancos, incluyendo ganadores en California, Indiana, Michigan, Nueva York, Pennsylvania, Virginia y Ohio. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, estos resultados demuestran que los premios secundarios están cambiando vidas en nuestra comunidad hispana.

Debido a que el gran premio ya fue reclamado, el jackpot para este sábado 27 de diciembre de 2025 se ha reiniciado. El nuevo premio mayor estimado es de $20 millones de dólares, una cifra ideal para comenzar el Año Nuevo con tranquilidad financiera. El sorteo se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET y podrás seguir la transmisión en vivo por el sitio oficial de Powerball o revisar los resultados en los portales de las loterías estatales.

Recuerda que participar es muy sencillo: cada boleto cuesta $2 y puedes añadir el Power Play por un dólar adicional para multiplicar tus premios no mayores. En estados como Ohio, Indiana o Kentucky, los tickets están disponibles en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados hasta una hora antes del sorteo. Si prefieres la comodidad de tu hogar, muchos estados permiten la compra en línea, facilitando que nadie se quede fuera de la jugada.

El Powerball sigue siendo el juego favorito de los latinos en EE. UU. y Puerto Rico gracias a sus múltiples formas de ganar. Ya sea que elijas recibir tu premio en 30 pagos anuales o en un solo pago en efectivo, ganar es una posibilidad real que requiere solo un poco de suerte. Prepárate para el sorteo de este sábado, elige tus números entre el 1 y el 69 (blancos) y el 1 al 26 (rojo), y ¡mucha suerte en esta última etapa del 2025!

El Powerball tuvo un ganador en Nochebuena por primera vez desde 2011, un hecho poco común en la historia de la lotería. (Foto: AFP)

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo en vivo hoy, 27 de diciembre 2025?

El sorteo del Powerball del sábado 27 de diciembre inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball hoy, 27 de diciembre de 2025: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 27 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 27/12/2025 X-X-X-X-X X X $20.000.000

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 27 de diciembre?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del Powerball en el sorteo del sábado 27 de diciembre de 2025 después que un afortunado jugador en Arkansas se llevó el jackpot del sorteo de Nochebuena del miércoles 24 de diciembre los 1.817 millones de dólares, considerado como el segundo premio mayor del Powerball más grande de la historia. El bote tenía un valor estimado en efectivo de $834.9 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Powerball registró un afortunado ganador del premio mayor de US$1.817 millones en su último sorteo y el jackpot volvió a empezar en 20 millones. (Foto: AFP)

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 6

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0