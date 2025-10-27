El sorteo de Powerball del sábado 25 de octubre concluyó sin ganadores del premio mayor, lo que ha provocado que el jackpot suba a una cifra estimada de $358 millones para el lunes. El premio de la noche ascendía a $344 millones, con un valor en efectivo de $164 millones, pero nadie acertó la combinación completa. La última vez que se ganó un jackpot fue el 6 de septiembre, cuando dos afortunados de Missouri y Texas se llevaron el segundo premio más grande de la historia, valorado en $1.787 mil millones.

El próximo sorteo de Powerball se llevará a cabo este lunes 27 de octubre a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Los sorteos se realizan tres veces a la semana: cada lunes, miércoles y sábado, y se transmiten en vivo a través del sitio web oficial de la lotería. Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número de Powerball del 1 al 26; también pueden optar por la selección rápida de la máquina.

Los boletos de Powerball tienen un costo de solo $2 por jugada, con la opción de añadir Power Play por $1 adicional. Esta característica puede multiplicar tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, y hasta por diez veces cuando el jackpot es inferior a $150 millones. El juego está disponible para comprar en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, en lugares como gasolineras y tiendas de conveniencia.

Es crucial saber que la hora límite para comprar boletos varía según el estado, por lo que es mejor no esperar hasta el último minuto; por ejemplo, la fecha límite en Nueva York es a las 10:00 p.m. ET. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, mientras que las de acertar las cinco bolas blancas para el premio de $1 millón son de 1 en 11.6 millones. ¡Mucha suerte en el sorteo de este lunes!

Resultados del Powerball del lunes 27 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 25 de octubre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 27 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 27 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 27 de octubre de 2025 ascendió a 358 millones de dólares, con un premio en efectivo de $170.7 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios disponibles?

Para participar en Powerball, debes seleccionar cinco números principales (bolas blancas) en el rango del 1 al 69, más un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor (jackpot) por acertar los seis números. También hay un premio de $1 millón por acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las posibilidades de ganar cualquier premio son mucho más favorables, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde se pueden comprar los boletos?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de hasta 10 veces. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar o reclamar cualquier premio ganado.

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida en las jurisdicciones que han autorizado este servicio. Es importante destacar que la venta de boletos a través de fronteras estatales está prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Evita comprar en sitios web no autorizados.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta la obtención de un premio?

No, el orden en que salen los cinco números de las bolas blancas no afecta la obtención del premio; solo es necesario que coincidan con tu jugada. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.