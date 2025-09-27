El premio mayor de Powerball sigue acumulándose tras el sorteo del miércoles 24 de septiembre de 2025, sin que ningún boleto acertara la combinación completa. Los números ganadores de la noche fueron 15, 31, 45, 49, 53, con la Powerball 19 y un multiplicador Power Play de 3X. Aunque el premio gordo de $127 millones se mantuvo intacto, un afortunado jugador en California ganó $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

El sorteo adicional Powerball Double Play tampoco tuvo ganadores del premio principal de $10 millones. Los números de Double Play fueron 10, 21, 23, 30, 56 y la Powerball 25, con cero boletos acertando las seis cifras. Este doble sorteo, disponible por un dólar adicional, sigue ofreciendo una segunda gran oportunidad a los jugadores.

El jackpot continúa su escalada y ya alcanza un estimado de $145 millones para el próximo sorteo, con una opción de pago en efectivo de $67.4 millones. La emoción crece a medida que se acerca la fecha del próximo sorteo.

El próximo sorteo se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre de 2025 a las 10:59 p.m. ET, con transmisiones en vivo.

Recuerda que los boletos de Powerball cuestan solo $2 y puedes añadir la opción Power Play para multiplicar premios secundarios o Double Play para una chance extra de ganar.

Revisa esta nota para que descubras si es que los ganadores del Powerball pueden permanecer en el anonimato. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Resultados del Powerball hoy, sábado 27 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del sábado 27 de septiembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 27 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025 ascendió a 145 millones de dólares, con un premio en efectivo de $67.4 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números principales de un rango del 1 al 69 (bolas blancas) y un número adicional, la Powerball, de un rango del 1 al 26 (bola roja). El juego ofrece nueve categorías de premios, desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin el Powerball.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), transmitido en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional, te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no se requiere ser ciudadano o residente de EE. UU. para poder participar y reclamar un premio.

Sorteo del Powerball EN VIVO este 27 de septiembre de 2025, con los números ganadores y el resultado del jackpot de 145 millones de dólares. (Foto: MediaNews Group / Los Angeles Daily News via Getty Images)

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite de venta?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida para los residentes de las jurisdicciones que han autorizado este servicio. La venta por internet entre diferentes estados está estrictamente prohibida, y los boletos comprados en sitios no autorizados pueden ser invalidados. En cuanto al plazo, la hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números afecta el premio ganado en Powerball?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo es importante que los números coincidan. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir de forma exacta. Recuerda que cada jugada en tu boleto se evalúa de manera independiente, y no puedes combinar números de diferentes jugadas para conseguir un premio.