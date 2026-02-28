La suerte vuelve a tentar a los residentes de Estados Unidos este sábado 28 de febrero de 2026 con un jackpot de 238 millones de dólares. Luego de que el sorteo del pasado miércoles quedara vacante con los números 50, 52, 54, 56, 64 y el Powerball 23, el acumulado sigue creciendo. Con una opción en efectivo que supera los 110 millones, miles de familias hispanas ya están buscando su combinación ganadora hoy mismo en todo el país. Revisa bien tus tickets anteriores, pues aunque no te lleves el premio gordo, podrías tener un boleto millonario secundario en tus manos ahora. ¡No pierdas la oportunidad de cambiar tu destino financiero en este sorteo que promete paralizar a toda la nación durante esta noche!

Participar es sumamente sencillo y accesible: cada boleto cuesta solo 2 dólares en cualquiera de los 45 estados participantes, incluyendo Florida, California y Texas. Debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, además de la bola roja especial del 1 al 26 para completar tu jugada oficial. Si quieres multiplicar tus premios no mayores, añade la opción “Power Play” por un dólar extra y aumenta tus ganancias potenciales hasta diez veces. Recuerda que las probabilidades son de 1 en 292.2 millones, pero el sueño se cumple para quien decide probar su suerte hoy. Los resultados se anuncian puntualmente a las 10:59 p. m. ET, así que mantente muy atento a la transmisión oficial en directo.

Puedes adquirir tus combinaciones en gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia locales, o incluso a través de aplicaciones autorizadas en ciertos estados de la unión. Ten en cuenta que la hora límite para comprar boletos suele ser una o dos horas antes del sorteo, dependiendo de tu ubicación geográfica exacta. En estados como Nueva Jersey el cierre es a las 9:59 p. m., mientras que en Nueva York suele extenderse hasta las 10:00 p. m. No esperes al último minuto para evitar largas filas y asegurar que tus números entren en la tómbola millonaria de este sábado. Es fundamental guardar tu recibo en un lugar seguro y firmado para evitar inconvenientes legales al cobrar.

Si resultas ser el gran ganador de los 238 millones, deberás decidir entre el pago único inmediato o la anualidad distribuida durante los próximos treinta años. Muchos prefieren el efectivo al instante para invertirlo de inmediato, aunque la suma final sea menor a la cifra publicitada originalmente por la lotería. Además, recuerda que estados como Nueva Jersey permiten reclamar el premio de forma anónima para proteger tu seguridad y la privacidad de tu familia. Otros estados exigen revelar tu identidad, por lo que te recomendamos asesorarte legalmente antes de presentarte a cobrar tu nueva fortuna. ¡Mucha suerte a todos nuestros lectores latinos que hoy buscan alcanzar el sueño americano con el Powerball!

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 28 de febrero de 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 28 de febrero de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 28 de febrero de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 28 de febrero de 2026 son los siguientes:

¿Hubo ganador del bote de $238 millones del Powerball el 28 de febrero?

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0