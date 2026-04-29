El acumulado del Powerball sigue escalando tras el sorteo del lunes, alcanzando una cifra estimada de 143 millones de dólares para este miércoles 29 de abril de 2026. Si decides participar desde cualquier estado de la Unión Americana, podrías optar por un pago único en efectivo cercano a los 65 millones de dólares hoy. Los números del sorteo previo fueron 18, 31, 33, 36 y 62, con el Powerball 3, dejando la mesa servida para la aparición de un nuevo millonario ahora. Esta noche de miércoles es fundamental para quienes buscan cambiar su destino financiero mediante el juego de azar más popular de todo el país en este momento. La expectativa crece en nuestra comunidad latina ante la posibilidad de que el cuarto gran ganador del año surja finalmente durante el sorteo que se celebra hoy.

Para jugar, solo necesitas seleccionar cinco números principales del 1 al 69 y una esfera roja especial, conocida como Powerball, del 1 al 26 ahora. Cada boleto tiene un costo de dos dólares y se puede adquirir en estaciones de servicio, supermercados o incluso mediante aplicaciones móviles legales hoy. Las probabilidades de llevarse el premio mayor son de una en 292.2 millones, aunque existen otras ocho formas de ganar montos menores de dinero. Si añades la opción Power Play por un dólar adicional, tus premios no acumulados pueden multiplicarse varias veces dependiendo del número sorteado ahora mismo. Es fundamental guardar bien tu ticket físico, ya que es el único comprobante válido para reclamar cualquier ganancia en las oficinas oficiales de la lotería.

En lo que va del 2026, tres personas en Estados Unidos han logrado acertar todos los números, siendo el caso más reciente un afortunado en Delaware. Además de los premios locales, la lotería anunció una expansión histórica hacia el Reino Unido, lo que aumentará los fondos del jackpot en el futuro cercano. Los sorteos oficiales se llevan a cabo puntualmente los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este para todo el público. Si quieres saber si alguien ganó el Powerball este 29 de abril, revisa los resultados oficiales en directo mediante las plataformas digitales autorizadas ahora. No olvides que el plazo para comprar boletos suele cerrar una hora antes del inicio del sorteo dependiendo de las leyes específicas de cada estado.

Si el bote de 143 millones de dólares no encuentra dueño esta noche, el acumulado seguirá creciendo para el próximo sorteo del sábado con cifras impactantes. Ganar incluso con solo la esfera roja te otorga un premio de cuatro dólares, lo que cubre el costo de tu inversión inicial y algo más hoy. Muchos residentes hispanohablantes suelen utilizar opciones como el “Quick Pick” para dejar que la computadora elija los números de la suerte de forma automática. Mantenerse informado sobre los resultados oficiales es la mejor manera de asegurar que ningún premio pase desapercibido por falta de una revisión cuidadosa hoy. Mucha suerte a todos los participantes en esta jornada del miércoles, donde la fortuna podría tocar la puerta de cualquier hogar en este país ahora.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Miércoles, 29 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $143 Millones Opción en Efectivo $65.0 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 29 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 29 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 29 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 29 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 29/04/2026 X-X-X-X-X X X $143.000.000

¿Hubo ganador del bote de $143 millones del Powerball el 29 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del miércoles 29 de abril cuyo premio mayor es de 143 millones de dólares (con un cash option de $65.0 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 02 de mayo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del miércoles 29 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, miércoles 29 de abril, en EE.UU. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0