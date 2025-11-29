El sorteo de Powerball del miércoles 26 de noviembre de 2025, con un jackpot estimado de $681 millones de dólares, concluyó sin un ganador del gran premio. Esto significa que el premio mayor ha vuelto a aumentar, alcanzando la impresionante cifra de $719 millones de dólares con una opción en efectivo de $332.6 millones para el próximo sorteo de este sábado. La combinación ganadora del miércoles 26 de noviembre fue: 7, 8, 15, 19, 28, y el Powerball fue el 3, con un multiplicador Power Play de 3X.

Aunque las probabilidades de ganar el bote son de 1 en 292,201,338, el sorteo genera miles de premios secundarios a nivel nacional en cada sesión. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre a las 10:59 p.m. ET y será transmitido en vivo por el sitio web oficial de la lotería y cadenas locales.

Cada boleto cuesta $2, con la opción de añadir Power Play por $1 extra para multiplicar las ganancias menores. Si juegas, recuerda que el plazo de compra varía por estado, con fechas límite tempranas como las 9:59 p.m. en Nueva Jersey.

Powerball EN VIVO: resultados del sorteo y números del premio mayor de $719 millones. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball del sábado 29 de noviembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, la bolilla del Powerball fue X y el Power Play de X .

¿Alguien ganó el Powerball del 29 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot en el sorteo de la lotería Powerball correspondiente al sábado 29 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025 ascendió a 719 millones de dólares, con un premio en efectivo de $333.3 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuál es el costo del boleto?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar un total de seis números. Esto incluye cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un solo número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo base para una jugada es de tan solo $2 por boleto.

¿Cuáles son las categorías de premios y cuántas formas hay de ganar?

Existen nueve categorías de premios que van desde recuperar la inversión hasta el multimillonario jackpot. Por ejemplo, acertar los cinco números principales sin la Powerball otorga $1 millón. Premios menores incluyen $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball, y el premio más bajo es de $4 por acertar solo la Powerball roja. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). La hora límite para comprar boletos suele ser entre una y dos horas antes de la hora oficial del sorteo, dependiendo de la jurisdicción.

Powerball HOY 29/11/2025: sigue aquí los números ganadores y resultados en vivo del sorteo que reparte un premio acumulado de $719 millones en EE. UU. (Foto: AFP)

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que cuesta $1 adicional y puede multiplicar los premios secundarios (no el jackpot) hasta por 10 veces, dependiendo del sorteo. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Se puede comprar Powerball en línea y el orden de los números importa?

La compra de boletos de Powerball en línea solo es posible en las jurisdicciones que han autorizado su venta; la venta de boletos entre estados está prohibida. En cuanto a los números, el orden de los cinco números principales no afecta la obtención de un premio, siempre que coincidan con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe ser exacto.