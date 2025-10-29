La emoción por la lotería Powerball se mantiene al alza, ya que el premio mayor ha escalado a unos estimados $376 millones ($179.3 millones en efectivo) para el próximo sorteo de este miércoles 29 de octubre de 2025. Esta cifra se alcanzó luego de que nadie acertara la combinación completa en el sorteo del lunes, que ofreció un jackpot de $358 millones y tuvo un retraso de 30 minutos. En el sorteo pasado del 27 de octubre, los números ganadores fueron: 17, 39, 43, 51 y 66, con la Powerball 20 y un Power Play 2X.

Para saber si hubo algún ganador de estos $376 millones, te invitamos a consultar los números ganadores del sorteo de este miércoles 29 de octubre, que se anunciarán poco después de las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). El jackpot fue ganado por última vez el 6 de septiembre, cuando dos afortunados jugadores de Misuri y Texas se repartieron el segundo premio más grande de la historia, con $1.787 mil millones. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana: lunes, miércoles y sábado.

Para participar por este codiciado premio, cada boleto tiene un costo de $2, con la opción de añadir Power Play por $1 adicional para multiplicar premios secundarios. Los jugadores deben seleccionar cinco números (del 1 al 69) y un número Powerball (del 1 al 26). La hora límite para comprar boletos varía según el estado; por ejemplo, en Nueva York es a las 10 p.m. y en Nueva Jersey a las 9:59 p.m.

La lotería Powerball está disponible en 45 estados, más el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las opciones de ganar cualquiera de los premios menores son mucho más altas. El sorteo se transmite en vivo a las 10:59 p.m. ET y los números ganadores se publicarán inmediatamente en línea.

Resultados del Powerball del miércoles 29 de octubre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 25 de octubre de 2025 son 39-17-43-51-66 con un Powerball de 20 un multiplicador Power Play de 2x.

¿Alguien ganó el Powerball del 29 de octubre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al miércoles 29 de octubre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025 ascendió a 376 millones de dólares, con un premio en efectivo de $179.3 millones.

¿Cómo se juega Powerball y cuántos premios puedo ganar?

Para jugar, eliges cinco números principales del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26. Tienes nueve categorías de premios, desde el jackpot por acertar los seis números, hasta $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas. El premio más pequeño es de $4. ¡Solo necesitas $2 por boleto!

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar mi boleto?

Power Play es una opción de $1 que puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos de Powerball en persona en 45 estados de EE. UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar.

¿Puedo comprar boletos de Powerball por Internet y cuándo es la hora límite?

Sí, pero solo en los estados que lo permiten legalmente. La venta de boletos a través de fronteras estatales está prohibida. El plazo límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo. ¡No te arriesgues a comprar en sitios web no autorizados!

¿El orden de los números afecta si gano un premio?

No, el orden en que salgan los cinco números principales no importa, solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda: ¡no puedes combinar números de jugadas diferentes en el mismo boleto!