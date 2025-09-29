El premio mayor de Powerball sigue en aumento, ya que nadie logró acertar los seis números ganadores en el sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025. Los números sorteados fueron 10, 16, 32, 61, 66, con la Powerball 4 y un multiplicador Power Play de 2X. Con esto, el premio mayor se disparó a unos estimados $160 millones para el próximo sorteo, con una opción de pago en efectivo de $74.2 millones.

A pesar de que nadie se llevó el premio gordo, valorado en $145 millones, muchos jugadores obtuvieron premios secundarios en todo el país. Hubo una gran cantidad de ganadores que se llevaron premios menores en varios niveles, incluyendo afortunados que ganaron $200 y $100. Las posibilidades de ganar cualquier premio en Powerball son de 1 en 24.87, lo que impulsa a miles de personas a comprar su boleto por solo $2.

La emoción se mantiene viva, ya que el próximo sorteo de Powerball está programado para el lunes 29 de septiembre de 2025 a las 10:59 p.m. ET. Además del sorteo principal, la modalidad Double Play también se jugó con los números 5, 21, 22, 49, 68 y Powerball 25. Si quieres multiplicar tus ganancias, puedes añadir la opción Power Play por $1, o la Double Play por $1 para una segunda oportunidad de ganar $10 millones.

Resultados del Powerball, 24 de septiembre: consulta los números ganadores y si salió el premio mayor de $160 millones. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mix

Resultados del Powerball hoy, lunes 29 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 29 de septiembre de 2025 son X, X, X, X, X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 29 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball para el sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025 ascendió a 160 millones de dólares, con un premio en efectivo de $74.2 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69, y un número adicional, la Powerball (bola roja), del 1 al 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, siendo el mínimo de $4 por acertar solo la Powerball. El premio máximo es el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón al acertar las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial del sorteo es a las 10:59 p.m. ET (hora del Este), con transmisión en vivo desde Tallahassee, Florida. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son significativamente mejores, de 1 en 24.9.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una característica opcional que, por un costo adicional, multiplica tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Es importante destacar que no necesitas ser ciudadano o residente de EE. UU. para poder participar y reclamar cualquier premio que ganes.

El Powerball puede cambiar tu vida, pero en Texas hay un plazo límite para cobrar. (Foto: Getty Images)

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuál es el plazo límite?

La compra de boletos de Powerball en línea solo está permitida para los residentes de las jurisdicciones que han autorizado explícitamente este servicio. La venta por internet entre diferentes estados está estrictamente prohibida. La hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente finaliza una o dos horas antes del sorteo. Los boletos comprados en sitios web no autorizados pueden ser invalidados.

¿El orden de los números afecta el premio ganado en Powerball?

No, el orden en que se eligen o sortean los cinco números de las bolas blancas no afecta el premio; solo importa que coincidan. Sin embargo, el número de la Powerball roja sí debe coincidir de forma exacta. Recuerda que cada jugada en tu boleto se evalúa de forma independiente, y no puedes combinar números de diferentes jugadas para conseguir un premio.