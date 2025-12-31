El sorteo del pasado lunes 29 de diciembre dejó a muchos con la expectativa al máximo, ya que nadie logró llevarse el premio mayor. Los números ganadores fueron 11, 19, 34, 48, 53 con el Powerball 21 y un Power Play de 2x. Al no registrarse ganadores del jackpot ni del premio de un millón de dólares, la bolsa ha crecido para cerrar el año con broche de oro. Esta es la oportunidad perfecta para que los jugadores en Estados Unidos busquen su regalo de Nochevieja.

Para este miércoles 31 de diciembre de 2025, el jackpot del Powerball se ha disparado a los $45 millones de dólares. Si resultas ganador y eliges la opción de pago único en efectivo, podrías recibir un estimado de $20.7 millones antes de impuestos. El sorteo se llevará a cabo a las 10:59 p.m. ET, permitiéndote recibir el 2026 con una noticia que cambiaría tu vida para siempre. No olvides comprar tu boleto antes del cierre de ventas en tu estado para participar en esta jugada histórica.

En cuanto al Double Play del lunes, los números sorteados fueron 5, 9, 38, 62, 64 con el Powerball 4, sin ganadores del premio mayor de $10 millones. Recuerda que jugar es muy sencillo: el boleto básico cuesta $2, pero puedes añadir el Power Play por $1 adicional para multiplicar tus premios menores. También puedes sumar la opción de Double Play por otro dólar, dándote una segunda oportunidad con los mismos números. Estas opciones son ideales para maximizar tus ganancias en el último sorteo del año.

Ganar en Powerball no solo se trata del jackpot, ya que acertar únicamente el número del Powerball te otorga un premio de $4. Si logras combinar un número principal con el Powerball, el pago sigue siendo de $4, pero las cantidades aumentan rápidamente a medida que aciertas más esferas blancas. Puedes consultar todos los valores en la tabla de premios oficial en powerball.com o a través de la app de tu lotería local. ¡Verifica bien tu jugada de esta noche, pues el 2026 podría empezar con millones en tu bolsillo!

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Karen Bleier / AFP) / KAREN BLEIER

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo en vivo hoy, 31 de diciembre 2025?

El sorteo del Powerball del miércoles 31 de diciembre de 2025 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball hoy, 31 de diciembre de 2025: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 31/12/2025 X-X-X-X-X X X $45.000.000

¿Hubo ganador del bote de $45 millones del Powerball el 31 de diciembre?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del Powerball en el sorteo del miércoles 31 de diciembre de 2025 después que un afortunado jugador en Arkansas se llevó el jackpot del sorteo de Nochebuena del pasado miércoles 24 de diciembre los 1.817 millones de dólares, considerado como el segundo premio mayor del Powerball más grande de la historia. El bote tenía un valor estimado en efectivo de $834.9 millones.

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jackpot será de 45 millones de dólares (con una opción de pago en efectivo de $20.7 millones). Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 6

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0