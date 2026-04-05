¡El acumulado del Powerball no para de subir y la fiebre por el premio mayor llega a niveles históricos este sábado 4 de abril de 2026! Tras un sorteo previo sin ganadores, el jackpot ha alcanzado la impresionante cifra de 217 millones de dólares, con una opción en efectivo de 97.4 millones. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, esta es la oportunidad perfecta de buscar el sueño americano con un solo boleto de la suerte. La expectativa crece en cada ciudad, desde Miami hasta Los Ángeles, mientras miles de jugadores preparan sus números favoritos hoy. No te quedes fuera de esta jugada millonaria que podría cambiar tu vida y la de tu familia para siempre en un abrir y cerrar de ojos.

Si te preguntas por qué el premio creció tanto, la razón es que nadie logró acertar los seis números en el sorteo del pasado miércoles 1 de abril. Los números ganadores de esa noche fueron el 4, 10, 11, 52 y 64, con el Powerball rojo 24 y un Power Play de 3X. Tampoco se registraron ganadores del premio de un millón de dólares, lo que dejó la mesa servida para este nuevo bote millonario de fin de semana. Incluso el sorteo Double Play, con los números 27, 31, 47, 56 y 68 (Powerball 14), quedó vacante en su premio principal de diez millones. Ahora, todas las miradas están puestas en los bombos de esta noche para ver si surge un afortunado que logre el gran golpe.

Participar es muy sencillo y solo cuesta 2 dólares por jugada, una inversión mínima comparada con la recompensa potencial de más de 200 millones de dólares. Debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, además del esperado Powerball rojo del 1 al 26 para completar tu ticket de la suerte. Si quieres aumentar tus ganancias en los niveles secundarios, recuerda agregar el Power Play por un dólar adicional para multiplicar tus premios de forma automática. También existe la opción del Double Play en estados seleccionados, que te da una segunda oportunidad de ganar hasta 10 millones de dólares extras. Recuerda que no necesitas ser ciudadano estadounidense para jugar; cualquier residente legal puede participar hoy mismo.

El sorteo se realiza puntualmente a las 11:00 p. m. ET / 8:00 p. m. PT y puedes seguirlo en vivo por las cadenas locales o en el sitio oficial. Si prefieres la comodidad de tu hogar, ya puedes comprar tus boletos online en estados como Virginia, Illinois, Georgia o mediante la popular aplicación Jackpocket. Esta opción digital es ideal para evitar las filas de último minuto en gasolineras o supermercados antes de que cierren las ventas oficiales. Asegúrate de adquirir tus entradas al menos una o dos horas antes del evento, dependiendo de las reglas de tu jurisdicción local específica. La tecnología ahora permite que la suerte esté a tan solo un par de clics de distancia desde tu dispositivo móvil preferido.

Aunque las probabilidades de llevarse el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, existen otras ocho formas de ganar dinero en efectivo en cada sorteo. Desde recuperar el costo de tu boleto hasta llevarte un millón de dólares por acertar las cinco bolas blancas, las posibilidades de ganar algo son reales. Mantente conectado a nuestra cobertura para conocer los resultados y números ganadores del 4 de abril apenas se anuncien de forma oficial hoy por la noche. La suerte está echada y el próximo multimillonario de la unión americana podría estar leyendo estas líneas en este preciso momento de esperanza. ¡Mucha fortuna para todos los participantes de nuestra comunidad y que ruede el bombo de la victoria total!

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 04 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 04 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 04 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 04 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 04/04/2026 3-6-13-41-65 1 4X $217.000.000

¿Hubo ganador del bote de $217 millones del Powerball el 04 de abril?

No hubo un ganador del sorteo del sábado 04 de abril, por lo que el premio mayor para el sorteo del lunes 06 de abril aumentó a de 231 millones de dólares (con un cash option de $105.0 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 08 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del lunes 06 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: KAREN BLEIER / AFP) / KAREN BLEIER

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 10

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0