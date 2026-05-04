El sorteo del Powerball del pasado sábado 2 de mayo dejó una noche de gran fortuna con dos boletos ganadores del premio mayor en Estados Unidos. Estas personas, ubicadas en los estados de Florida y Texas, lograron acertar la combinación completa para llevarse el acumulado correspondiente a esa fecha. Tras este doble éxito, el jackpot para el lunes 04 de mayo de 2026 se ha reiniciado en 20 millones de dólares con una opción de cobro en efectivo de 9 millones. Los números que marcaron la suerte el sábado fueron 25, 37, 42, 52, 65 y el Powerball número 14. Esta victoria llega justo después de otro gran premio entregado apenas días antes en los estados de Indiana y Kansas.

Además de los premios mayores, la suerte ha estado muy presente en otras regiones del país con decenas de ganadores secundarios recientemente. Un boleto comprado en Georgia destacó en el último sorteo al acertar cinco números más el Power Play, asegurando un premio de 2 millones de dólares. Durante la última semana de abril, más de ochenta personas se convirtieron en millonarias gracias a los aciertos parciales reportados en todo el territorio nacional. Los residentes de Nueva Jersey, Illinois y Pensilvania figuran entre los más beneficiados con premios individuales de uno y dos millones de dólares. Esta racha ganadora mantiene el entusiasmo de la comunidad latina que busca mejorar su situación financiera mediante este popular juego.

Para quienes esperan con ansias el sorteo de este lunes 4 de mayo de 2026, el premio mayor se mantiene en los 20 millones de dólares iniciales. El evento se realizará a las 11:00 p.m. tiempo del Este, coincidiendo curiosamente con la celebración cultural de “May the 4th” en todo el país. Las probabilidades de acertar los seis números ganadores son de una en 292.2 millones, independientemente de si el acumulado es mínimo o multimillonario. Los participantes pueden adquirir sus boletos por un costo base de dos dólares en la mayoría de gasolineras y supermercados autorizados ahora. Es importante recordar que activar la opción Power Play puede aumentar significativamente cualquier premio que no corresponda al jackpot principal.

Si compraste tu boleto en Florida, es fundamental conocer las normativas locales vigentes para reclamar cualquier suma de dinero obtenida. Los premios deben cobrarse en un periodo máximo de 180 días, aunque la opción de pago único en efectivo expira tras los primeros 60 días. En este estado, la ley exige que el nombre y la ciudad de residencia del ganador sean de acceso público después de un tiempo determinado. Establecimientos populares como los supermercados Publix y algunas sucursales de Walmart cuentan con máquinas de autoservicio para facilitar la compra de boletos hoy. Mantenerse informado sobre los resultados oficiales es el primer paso esencial para no perder la oportunidad de asegurar su nuevo patrimonio económico.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Lunes, 04 de mayo de 2026 Bolsa Acumulada $20 Millones Opción en Efectivo $9.0 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 04 de mayo de 2026?

El sorteo del Powerball del lunes 04 de mayo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 04 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del lunes 04 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 04/05/2026 X-X-X-X-X X X $20.000.000

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 04 de mayo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del lunes 04 de mayo cuyo premio mayor es de 20 millones de dólares (con un cash option de $9.0 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el miércoles 06 de mayo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del lunes 04 de mayo. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del lunes 04 de mayo y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 18

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 13

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Texas — 3

Illinois — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0