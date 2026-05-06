El sorteo del Powerball para este miércoles 6 de mayo de 2026 genera gran expectativa entre los jugadores tras quedar vacante el premio mayor recientemente. El bote acumulado asciende ahora a 30 millones de dólares después de que nadie lograra acertar la combinación ganadora el pasado lunes 4 de mayo. Esta cifra representa una excelente oportunidad para los residentes en Estados Unidos que buscan cambiar su destino financiero con un solo boleto ahora. Cabe recordar que apenas hace unos días, dos afortunados en Texas y Florida dividieron un premio similar en una racha de victorias inusual. La comunidad hispana se mantiene atenta a los resultados de hoy para verificar si finalmente hay un nuevo dueño para el millonario jackpot.

Durante la jornada del lunes 04 de mayo, los números que salieron del bombo fueron el 30, 36, 42, 60 y 63, acompañados por el Powerball número 13. En dicha ocasión, el multiplicador Power Play se situó en 2x, duplicando las recompensas menores para quienes seleccionaron esta opción adicional al comprar su entrada. Las autoridades de la lotería confirmaron que ningún participante logró reclamar el premio mayor ni los montos secundarios de uno o dos millones de dólares. Por esta razón, el pozo continuó su ascenso para el sorteo de esta noche, manteniendo la emoción en niveles bastante altos entre los aficionados. Es fundamental revisar los boletos físicos con detenimiento para no pasar por alto cualquier acierto parcial que pueda representar una suma de dinero importante.

Una duda frecuente entre la comunidad inmigrante es si se requiere ser ciudadano o residente estadounidense para poder participar y cobrar los premios legalmente. La normativa oficial establece que cualquier persona, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, puede adquirir boletos si cumple con la edad legal de compra. Los interesados pueden obtener sus jugadas por dos dólares en estaciones de servicio, supermercados o tiendas de conveniencia autorizadas en gran parte del país. Para jugar, se deben elegir cinco números del 1 al 69 y una esfera roja especial cuyo rango comprende desde el 1 hasta el 26. Existe también la posibilidad de utilizar el sistema aleatorio Quick Pick si prefiere que la computadora seleccione las cifras por usted hoy.

El Powerball ha entregado premios históricos que superan los dos mil millones de dólares, como ocurrió en el estado de California durante el año 2022. Para maximizar las ganancias en categorías que no corresponden al premio mayor, muchos jugadores suelen añadir la opción del Power Play por un dólar extra. Esta función permite multiplicar los premios secundarios hasta diez veces, dependiendo siempre del monto del pozo que se encuentre anunciado en cada jornada específica. Los sorteos se realizan puntualmente los lunes, miércoles y sábados por la noche, ofreciendo constantes oportunidades de éxito para quienes residen en la Unión Americana. Conocer estas dinámicas ayuda a participar de manera más consciente mientras se espera el anuncio oficial de los números ganadores en vivo y directo.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Miércoles, 06 de mayo de 2026 Bolsa Acumulada $30 Millones Opción en Efectivo $13.5 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del miércoles 06 de mayo y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 04 de mayo de 2026?

El sorteo del Powerball del lunes 04 de mayo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 06 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 06 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 06/05/2026 X-X-X-X-X X X $30.000.000

¿Hubo ganador del bote de $30 millones del Powerball el 06 de mayo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del miércoles 06 de mayo cuyo premio mayor es de 30 millones de dólares (con un cash option de $13.5 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 09 de mayo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del miércoles 06 de mayo. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, miércoles 06 de mayo, en EE.UU. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 18

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 13

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Texas — 3

Illinois — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0