¡La suerte finalmente tocó a la puerta y ya tenemos un nuevo multimillonario en Estados Unidos tras el sorteo del pasado lunes! Un afortunado boleto vendido en Delaware logró acertar los seis números para llevarse el impresionante acumulado de 231 millones de dólares. Los números ganadores del 6 de abril fueron el 7, 24, 37, 42 y 57, con el Powerball rojo 5 y un multiplicador Power Play de 2X. Además, un jugador en Texas se llevó 2 millones de dólares tras acertar los cinco números blancos, demostrando que los premios secundarios también pueden cambiarte la vida.

Tras el gran triunfo en Delaware, el premio mayor se ha reiniciado y muchos se preguntan si alguien ganará el Powerball este miércoles 8 de abril de 2026. Para este nuevo sorteo, el bote estimado es de 20 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de aproximadamente 9.1 millones. Aunque la cifra parece menor tras el jackpot anterior, sigue siendo una oportunidad dorada para alcanzar la libertad financiera por una inversión mínima. La expectativa crece entre la comunidad hispana de costa a costa, esperando que la fortuna se quede nuevamente en manos latinas.

Si quieres saber cómo ver el sorteo del Powerball EN VIVO, recuerda que las citas son todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. ET / 7:59 p. m. PT. Puedes seguir los resultados en directo a través de las cadenas de noticias locales o en el sitio oficial de la lotería para verificar tu combinación al instante. Es importante adquirir tus boletos con antelación, ya que el cierre de ventas suele ocurrir entre una y dos horas antes de la transmisión. Mantenerte informado sobre los horarios oficiales te asegura no quedar fuera de la jugada millonaria de esta noche.

Por otro lado, los resultados del Double Play del sorteo anterior arrojaron los números 3, 17, 48, 56 y 64, con el Powerball 20. Aunque en esta modalidad no hubo ganadores del premio mayor de 10 millones, miles de personas obtuvieron recompensas menores que mantienen viva la esperanza. Recuerda que para ganar cualquier monto solo necesitas acertar al menos el Powerball rojo, lo cual te otorga automáticamente un premio de 4 dólares. Conocer estas escalas de premios te permite entender mejor tus posibilidades y aprovechar cada opción adicional que ofrece tu boleto de lotería.

Participar es muy sencillo y accesible para todos los residentes en los 45 estados participantes, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El costo base del boleto es de 2 dólares, pero puedes añadir el Power Play o el Double Play por un dólar extra cada uno para maximizar tus ganancias. Tienes la opción de elegir tus propios números o usar el “Quick Pick” para que el sistema los genere al azar de forma rápida. ¡Prepara tus amuletos para este 8 de abril y juega con responsabilidad mientras persigues el gran sueño americano de ser millonario!

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Miércoles 8 de abril de 2026 Bolsa Acumulada $20 Millones Opción en Efectivo $9.1 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 08 de abril de 2026?

El sorteo del Powerball del miércoles 08 de abril de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 08 de abril de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del miércoles 08 de abril de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 08/04/2026 X-X-X-X-X X X $20.000.000

¿Hubo ganador del bote de $20 millones del Powerball el 08 de abril?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del miércoles 08 de abril cuyo premio mayor es de 20 millones de dólares (con un cash option de $9.1 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el sábado 11 de abril de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del miércoles 08 de abril. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 08/04/2026 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 39

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 17

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 12

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Illinois — 2

Texas — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0