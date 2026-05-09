El premio mayor del Powerball ha escalado hasta los 47 millones de dólares para el sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026. Este incremento ocurre tras una jornada de miércoles donde ningún jugador logró acertar la combinación ganadora para llevarse el acumulado principal. Para la comunidad hispana en Estados Unidos, esta nueva cifra representa una oportunidad de obtener un valor en efectivo estimado en 21.1 millones de dólares. El interés por la lotería se mantiene al alza mientras el bote continúa creciendo tras un sorteo previo sin ganadores del jackpot. Los datos oficiales confirman que la bolsa sigue vacante, generando gran expectativa entre los residentes que buscan probar su suerte este fin de semana.

En el sorteo más reciente del pasado miércoles 6 de mayo, los números ganadores fueron 18, 27, 51, 65 y 68, con el Powerball 5. El multiplicador Power Play se situó en 3x, aunque no se registraron boletos que coincidieran con los cinco números blancos para el premio secundario del millón de dólares. Por su parte, los números del Double Play fueron 4, 21, 36, 48 y 69, manteniendo el Powerball en 5 para esta modalidad adicional. Desafortunadamente, tanto el acumulado principal como el premio de diez millones del Double Play terminaron la noche sin ganadores absolutos en el país. Se recomienda a los participantes revisar cuidadosamente sus boletos, ya que existen múltiples categorías de premios menores por aciertos parciales.

La participación para el próximo sorteo del sábado sigue abierta con un costo base de dos dólares por cada línea de juego. Los jugadores tienen la opción de añadir el Power Play o el Double Play por un dólar extra para potenciar sus posibles ganancias. El evento oficial se llevará a cabo a las 10:59 p.m. hora del Este, permitiendo que millones de personas sigan la transmisión desde sus hogares. Es posible obtener un reintegro de cuatro dólares con tan solo acertar el número del Powerball rojo en cualquier combinación jugada. Consultar los resultados en los canales oficiales y plataformas autorizadas es la mejor forma de mantenerse informado sobre el crecimiento del premio mayor.

Detalle del sorteo del Powerball Información Clave Próximo Sorteo Sábado, 09 de mayo de 2026 Bolsa Acumulada $47 Millones Opción en Efectivo $21.1 Millones Hora del Sorteo 10:59 p.m. ET / 7:59 p.m. PT

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del sábado 02 de mayo y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

¿A qué hora es el sorteo de Powerball y cómo verlo el 09 de mayo de 2026?

El sorteo del Powerball del sábado 09 de mayo de 2026 inicia a partir de las 10:59 pm ET (9:59 pm CT / 7:59 pm PT) y se transmite en vivo y en directo por el sitio web y canal de YouTube del Powerball.

Resultados del Powerball del 09 de mayo de 2026: números ganadores y premio mayor

Los números ganadores del sorteo del Powerball del sábado 09 de mayo de 2026 son los siguientes:

Fecha del sorteo Números ganadores Powerball Powerplay Bote (Jackpot) 09/05/2026 X-X-X-X-X X X $47.000.000

¿Hubo ganador del bote de $47 millones del Powerball el 09 de mayo?

Todavía no se anuncia si hubo un ganador del sorteo del sábado 09 de mayo cuyo premio mayor es de 47 millones de dólares (con un cash option de $21.1 millones).

¿Cuándo es el próximo sorteo y de cuánto será el jackpot del Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se realizará el lunes 11 de mayo de 2026 y el jackpot se determinará una vez finalizado el sorteo del sábado 09 de mayo. Los boletos cuestan $2 y el sorteo se realizará a las 10:59 pm ET.

Revisa esta nota para que descubras quién ganó el Powerball hoy, lunes 27 de abril, en EE.UU. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

Calendario de sorteos de Powerball: fechas y horarios

El calendario de sorteos de Powerball es fijo: se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT).

Días : lunes, miércoles, sábado.

: lunes, miércoles, sábado. Hora oficial : 10:59 p.m. ET.

: 10:59 p.m. ET. Corte de venta : suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma.

: suele cerrar entre 1 y 2 horas antes del sorteo según el estado o plataforma. Dónde ver en vivo: transmisión oficial en la web de Powerball y medios afiliados; resultados se publican minutos después en los portales oficiales estatales

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball se juega eligiendo 6 números por apuesta: cinco “bolas blancas” del 1 al 69 y una “Powerball” roja del 1 al 26. Cada jugada cuesta 2 USD; se puede añadir la opción Power Play por 1 USD extra para multiplicar premios secundarios.

Todos los pasos que debes seguir para jugar

Elegir números : seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta.

: seleccionar 5 números entre 1–69 y 1 número Powerball entre 1–26; también es posible usar selección aleatoria (Quick Pick) en el punto de venta. Precio y extras : cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10).

: cada línea cuesta 2 USD; Power Play añade 1 USD por línea y multiplica premios no acumulados (x2, x3, x4, x5 y, en ciertos sorteos, x10). Dónde comprar : en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales.

: en comercios autorizados de 45 estados de EE. UU., DC, Puerto Rico e Islas Vírgenes; en algunos estados hay compra online o apps oficiales. Días y hora del sorteo : lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado.

: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. Hora del Este (ET); la venta suele cerrar 1–2 horas antes según el estado. Cómo se gana el premio mayor : acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo.

: acertando las 5 bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja; si no hay ganador, el bote acumula para el siguiente sorteo. Nueve formas de ganar : desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote.

: desde 4 USD (acertar solo la Powerball) hasta el premio mayor; con Power Play, los premios secundarios aumentan, pero nunca el bote. Cobro del premio mayor : el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican.

: el ganador puede elegir entre anualidad (30 pagos en 29 años) o suma global con descuento; impuestos federales y estatales aplican. Consejos prácticos: firmar el boleto en el reverso, guardar recibos, revisar la hora de cierre de ventas del estado y comprobar resultados en fuentes oficiales.

¿Cómo se distribuyen todos los premios del Powerball?

Así se distribuyen los premios del Powerball en cada sorteo:

5 bolas blancas + 1 Powerball roja = Gran premio.

5 bolas blancas = $1 millón.

4 bolas blancas + 1 Powerball roja = $50,000.

4 bolas blancas = $100.

3 bolas blancas + 1 Powerball roja = $100.

3 bolas blancas = $7.

2 bolas blancas + 1 Powerball roja = $7.

1 bola blanca + 1 Powerball roja = $4.

1 Powerball rojo = $4.

¿Cuáles son mis probabilidades de ganar el Powerball?

Según la tabla de premios de Powerball, las probabilidades de ganar en Powerball, por categoría de premio, están determinadas por la matriz de juego de 5 bolas blancas de 69 y 1 Powerball roja de 26; el premio mayor tiene probabilidades de 1 en 292.201.338 , y las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 en 24,87 .

Cuotas por categoría

Jackpot (coincidencia de 5 + Powerball): 1 en 292.201.338 intentos

Match 5 (sin Powerball): 1 en 11.688.054; con Power Play, el premio aumenta a 2 millones de dólares, pero las probabilidades no cambian

4 + Powerball: 1 en 913.129 intentos

4 partidos: 1 en 36.525 intentos

3 + Powerball: 1 en 14.494 intentos

3 coincidencias: 1 en 579 intentos

2 + Powerball: 1 en 701 intentos

1 + Powerball: 1 en 92 intentos

Sólo Powerball: 1 en 38 intentos

Probabilidades generales de ganar algo: 1 en 24,87 por cada $2 jugados.

¿Cómo se reclaman los premios del Powerball?

Los premios de Powerball se reclaman en el estado donde se compró el boleto; premios pequeños suelen cobrarse en minoristas y los mayores en oficinas de lotería con formularios e identificación, dentro de un plazo que varía por jurisdicción.

¿En qué estados de EE.UU. hubo más ganadores en la historia del Powerball? Lista completa

Indiana encabeza el historial de premios mayores de Powerball con 39 jackpots, seguida por Missouri (31) y Minnesota (22), un patrón que refleja décadas de alta participación desde los años noventa y una fuerte red de ventas minoristas en el Medio Oeste.

Detrás aparecen Pennsylvania (20) y Wisconsin (19), consolidando un núcleo histórico de ganadores en estados de población media pero con tradición lotera. Este liderazgo se ha mantenido estable pese a la expansión del juego a más jurisdicciones, subrayando cómo la antigüedad de participación y la intensidad de ventas influyen en el total de boletos ganadores.

Indiana — 40

Missouri — 31

Minnesota — 22

Pennsylvania — 20

Wisconsin — 19

Kentucky — 19

Florida — 18

Louisiana — 17

California — 17

Arizona — 14

New York — 13

Kansas — 13

New Jersey — 12

District of Columbia — 11

New Hampshire — 11

Delaware — 11

Nebraska — 10

Connecticut — 9

Iowa — 9

West Virginia — 9

Rhode Island — 8

Georgia — 7

Oregon — 7

Tennessee — 7

Massachusetts — 6

Michigan — 6

North Carolina — 7

South Carolina — 6

Idaho — 5

New Mexico — 5

Ohio — 5

Montana — 4

Oklahoma — 4

Colorado — 3

Maryland — 3

South Dakota — 3

Texas — 3

Illinois — 2

Virginia — 2

Washington — 2

Arkansas — 2

Vermont — 1

Maine — 0

Mississippi — 0

North Dakota — 0

Wyoming — 0

Washington, D.C. — 11

Puerto Rico — 2

U.S. Virgin Islands — 0