El premio mayor del Powerball continúa creciendo, después de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025. Con este resultado, el pozo acumulado sigue en aumento y se convierte en uno de los más atractivos de las últimas semanas. La cifra estimada para el próximo sorteo del lunes 22 de septiembre es de 113 millones de dólares, con una opción en efectivo de 52.5 millones.

Para jugar Powerball, solo necesitas comprar un boleto de $2 en tiendas de conveniencia, gasolineras o supermercados en los 45 estados participantes. Puedes elegir tus seis números o usar la opción Quick Pick para que sean generados automáticamente por la máquina. Por un dólar adicional, puedes añadir la opción Power Play, que aumenta el valor de todos los premios no acumulativos, excepto el premio mayor Powerball. Además, algunos estados ofrecen la opción Double Play para una segunda oportunidad de ganar hasta 10 millones de dólares.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Puedes consultar los resultados del Powerball en vivo en el sitio web oficial o en transmisiones televisadas. Aunque las probabilidades de ganar el jackpot Powerball son bajas, el juego ofrece múltiples formas de ganar, incluso si solo aciertas el número de la Powerball.

Sorteo del Powerball de este 22 de septiembre de 2025, con los números ganadores y resultados en vivo del premio mayor. (Foto: Frederic J. Brown / Getty Images)

Resultados del Powerball hoy, lunes 22 de septiembre

Los números ganadores sorteados la noche del lunes 22 de septiembre de 2025 fueron XX-XX-XX-XX-XX, con un Powerball de XX y un multiplicador Power Play de XX.

¿Alguien ganó el Powerball del 22 de septiembre de 2025?

Todavía no se anuncia un ganador del Powerball para sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025 .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 22 de septiembre de 2025 ascendió a 113 millones de dólares, con un premio en efectivo de $52.5 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números de un grupo del 1 al 69 y un número adicional, conocido como Powerball, de un grupo del 1 al 26. La lotería ofrece nueve categorías de premios, desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball. Es importante recordar que el orden de los números de las bolas blancas no afecta el premio, solo los números en sí mismos.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar boletos?

Power Play es una función opcional que, por un costo adicional, te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un factor de 2, 3, 4, 5 o 10. Los boletos de Powerball se venden en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano o residente de EE. UU. para jugar o reclamar un premio.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9. Ten en cuenta que la hora límite para la venta de boletos puede variar en cada estado, así que revisa las reglas locales.

Fanático sostiene un boleto a la expectativa del resultado del Powerball del 20 de septiembre 2025, con expectativa por el premio mayor en la lotería más famosa de Estados Unidos. | Crédito: Angela Weiss / AFP

¿Puedo comprar boletos de Powerball en línea y cuándo es el plazo límite?

La compra de boletos de Powerball en línea está limitada a los residentes de las jurisdicciones que ofrecen este servicio. La venta de boletos por internet entre diferentes estados está prohibida, y las loterías pueden negarse a pagar premios si los boletos se compraron en sitios web no autorizados. En cuanto al plazo, la hora límite de venta varía en cada estado, pero generalmente se detiene una o dos horas antes del sorteo.

¿Importa el orden de los números para ganar un premio?

No, el orden de los números de las bolas blancas en tu boleto no tiene que coincidir con el orden en que se sortean. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir de forma exacta. Es importante saber que cada jugada en un boleto se evalúa por separado y no se pueden combinar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.