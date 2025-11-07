A poco de celebrarse la Navidad, cada persona siente una profunda preocupación por dicha fecha especial, pues los gastos se incrementan. Es más, no dudarían en recibir un dinero extra para realizar la decoración o comprar regalos a los más pequeños. Sin embargo, Kenneth Roundtree Jr., un residente del condado de Beaufort, no tendrá preocupaciones para celebrar dicho día tras conseguir un cuantioso premio en la Lotería de Carolina del Norte .

Según información de NC Education Lottery, el participante había comprado su boleto de la suerte en Cratches Mini Mart, situado US 264 Oeste, Washington. Consideró que $5 serían suficientes para participar; sin imaginar que esa decisión le cambiaría la vida.

En un primer momento, Kenneth contó que se levantó de su cama con el presentimiento de participar en esta lotería. Fue así que no dudó y ahora está totalmente agradecido por seguir sus instintos.

Kenneth sintió una profunda emoción al visualizar que ganó $150 mil. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Tras jugar el sorteo Holiday Cashword, el afortunado obtuvo un premio valorizado en $150,000. Fue una rotunda sorpresa, pues nunca había conseguido un monto similar en años anteriores. No dudó en festejarlo eufóricamente.

“Este año empezamos a celebrar la Navidad antes de tiempo. Me encanta”, fueron las palabras del ganador a la Lotería Educativa de Carolina del Norte.

Después de asimilar su emoción, Kenneth se dirigió a la sede principal de esta lotería para reclamar su premio. Tras las retenciones de impuestos estatales y federales que se requieren en Estados Unidos, el ganador se llevó un total de $107,626.

Tras retenciones impuestos, el afortunado se llevó a casa menos de $110 mil. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

Al ser consultado cómo usará este premio, Roundtree Jr. expresó que, en primer lugar, pretende ayudar a su madre y, con el dinero restante, pretende disfrutarlo como se merece, especialmente en esta época navideña.