La Lotería de Nueva Jersey emitió un aviso urgente para dar con los propietarios de dos boletos de Powerball que todavía no fueron cobrados. Cada uno tiene un premio de 50.000 dólares y, si nadie los reclama, el dinero se perderá cuando venza el plazo legal.

Las autoridades recordaron que en Nueva Jersey los ganadores disponen de un año desde la fecha del sorteo para cobrar sus premios. Pasado ese tiempo, el derecho a recibir el dinero expira automáticamente.

Uno de los boletos fue adquirido el 13 de enero de 2025 en un local 7-Eleven ubicado sobre Lafayette Road, en la ciudad de Edison, dentro del condado de Middlesex. Ese premio tiene como fecha límite de cobro el 13 de enero de 2026.

El segundo boleto ganador corresponde a un sorteo realizado el 1 de febrero de 2025. Fue vendido en Wine Outlet, en Arnold Avenue, en Point Pleasant Beach, condado de Ocean, y podrá reclamarse hasta el 1 de febrero de 2026.

Los boletos fueron vendidos en Edison y Point Pleasant Beach y tienen fechas de vencimiento en enero y febrero de 2026.

“El tiempo se agota para que los titulares de dos boletos de Powerball con premios de 50.000 dólares cada uno reclamen sus ganancias”, advirtió este lunes la Lotería de Nueva Jersey.

Ambos premios pertenecen al tercer nivel del juego, tras acertar cuatro números más el Powerball.

En el sorteo del 13 de enero de 2025, los números ganadores fueron 4, 6, 16, 39 y 66, con Powerball 9 y Power Play 2X. Para el sorteo del 1 de febrero de 2025, los números fueron 23, 29, 32, 49 y 61, con Powerball 8 y Power Play 2X.

La Lotería también informó que otros dos boletos de 50.000 dólares correspondientes al sorteo del 1 de febrero ya fueron cobrados. Uno se compró en un 7-Eleven de Madison Avenue, en Cresskill, condado de Bergen, y el otro en una tienda Wawa ubicada sobre la Ruta 45, en Pilesgrove, condado de Salem.

Las autoridades recuerdan que los premios deben reclamarse dentro del plazo de un año desde el sorteo.

¿Qué pasa cuando un ganador de Powerball no reclama su premio?

Powerball señala en su sitio web oficial que, cuando un premio no se reclama dentro del plazo establecido (que varía según el estado, generalmente entre 90 días y un año), el destino del dinero depende de las leyes locales de cada jurisdicción donde se vendió el boleto.

En la mayoría de los casos, los fondos se devuelven a los estados participantes para financiar programas públicos o para aumentar las bolsas de premios de futuros sorteos

Los premios por valor de alrededor del 1% de los ingresos anuales de la lotería no se reclaman, dijo Victor Matheson, profesor de economía en el College of the Holy Cross y experto en juegos de azar y loterías, citando un informe anual de la Comisión de Lotería de Nueva York.

Si un premio de Powerball no se reclama en el plazo legal, el dinero se devuelve a los estados participantes en proporción a sus ventas para financiar programas públicos, como la educación, o para aumentar el fondo de futuros premios.

“La cantidad de premios no reclamados es similar en todo el país”, dijo Matheson según CNN Business. Dado que cada año se venden tantos billetes de lotería, esa estimación del 1% suma más de mil millones de dólares.

No todos los boletos ganadores del premio mayor vendidos a lo largo de los años se han cobrado. Y si se suman todos los “ganadores” más pequeños faltantes que podrían reclamar desde unos pocos dólares hasta millones de dólares, es probable que sus ganancias perdidas totales alcancen el rango de 10 cifras anualmente.

