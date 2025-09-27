Una pareja de Michigan acaba de vivir un momento que jamás olvidará. Lo que empezó como una simple compra en una tienda local terminó convirtiéndose en un premio de lotería de $500,000 dólares, gracias a un boleto temático de los Detroit Lions.

El esposo, de 74 años y residente del condado de Isabella, contó que salió con la intención de comprar un boleto de Powerball, pero su esposa le sugirió traer también algunos boletos instantáneos de los Lions. Esa decisión impulsiva fue la que terminó cambiándoles la vida.

“Raspé los boletos a la mañana siguiente y cuando vi el premio de $500,000, le dije a mi esposa: ‘Parece que vamos a ir a Lansing’”, recordó el afortunado ganador al Michigan Lottery.

El boleto de los Detroit Lions que convirtió en ganadora de $500,000 a una pareja de Michigan. | Crédito: Michigan Lottery

La reacción de ella fue tan fuerte como comprensible: “Cuando le conté cuánto habíamos ganado, pensó que se iba a desmayar. Ambos estábamos atónitos”, relató el hombre todavía incrédulo.

Sobre el destino del premio, la pareja ya tiene claro qué hacer: donar una parte, guardar otra para sus nietos y ahorrar lo restante.

“El shock aún no se nos pasa, seguimos sin pensar con claridad, pero lo que sí sabemos es que este dinero nos va a cambiar la vida”, aseguró el ganador.

La esposa del afortunado ganador de $500,000 en la lotería de Michigan casi se desmayó al enterarse del premio. | Crédito: AFP

El boleto de los Detroit Lions, lanzado en agosto, tiene un costo de apenas $5 y ya ha repartido más de $7 millones en premios entre jugadores de Michigan. Para esta pareja, se trató de un golpe de suerte que no solo llenará de seguridad su futuro, sino también el de toda su familia.

