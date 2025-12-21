Descubrir si el Gordo de la Lotería de Navidad ha tocado en tu ciudad es más sencillo de lo que parece: hoy existen buscadores oficiales por número y localidad, mapas interactivos de premios y listados históricos que muestran qué ciudades han sido agraciadas con el primer premio y otros grandes premios del sorteo, de modo que puedas saber en segundos si tu décimo está premiado y si tu ciudad vuelve a estar entre las más afortunadas.

¿Cómo comprobar si el Gordo ha tocado en tu ciudad?

Para saber si el Gordo ha caído en tu ciudad debes comprobar dos cosas: si tu número está premiado y en qué localidades se ha vendido el primer premio cada año.

Consulta un buscador de Lotería de Navidad por número y ciudad en medios como RTVE Lotería de Navidad o Loterías y Apuestas del Estado.​

Revisa listados de "dónde ha tocado el Gordo" en diarios nacionales y regionales, donde se detallan administraciones, barrios y ciudades agraciadas.​

Hora y dónde ver la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebra el lunes 22 de diciembre de 2025 y está previsto que comience a las 9:00 h (hora peninsular) en el Teatro Real de Madrid, momento en que se cierran los bombos y se inicia la extracción de los números.​Puedes ver el sorteo en directo por televisión en La 1 de TVE y seguirlo en streaming a través de RTVE Play y la web de RTVE Lotería de Navidad, así como en numerosos medios digitales que ofrecen minuto a minuto y mapas interactivos de premios.​

¿Dónde suele caer el Gordo?

Madrid es la ciudad que más veces ha vendido el Gordo, con alrededor de 84–85 ocasiones desde comienzos del siglo XIX, según datos históricos recopilados por SELAE y medios especializados.​

Barcelona ocupa el segundo lugar, con más de 40 primeros premios repartidos en su historia, mientras que otras ciudades muy afortunadas son Sevilla, Bilbao, València, Zaragoza, Cádiz, Málaga o Granada, con entre 11 y 19 Gordos repartidos.​

¿Cómo saber si el Gordo ha tocado en tu ciudad este año?

Usa buscadores oficiales por número y ciudad en RTVE, 20minutos, El Mundo o apps como TuLotero.​

Revisa los listados de "dónde ha tocado el Gordo" del año en medios como RTVE.es, La Vanguardia o Marca, que detallan administraciones, barrios y ciudades agraciadas con el primer premio y otros premios principales.​

” del año en medios como RTVE.es, La Vanguardia o Marca, que detallan administraciones, barrios y ciudades agraciadas con el primer premio y otros premios principales.​ Aprovecha los mapas interactivos de premios que muestran provincias y ciudades premiadas con el Gordo, segundos, terceros, cuartos, quintos premios y pedrea.​

¿Cómo comprobar si tu décimo está premiado?

Introduce tu número y la cantidad jugada en un comprobador online de Lotería de Navidad de confianza como:

Si prefieres hacerlo manualmente, comprueba:

Si tu número coincide completo con el Gordo, segundo, tercero, cuartos o quintos premios, según la lista oficial de premios del Sorteo de Navidad de SELAE.​

Si tienes reintegro: la última cifra igual a la del Gordo devuelve los 20 euros del décimo en el sorteo de Navidad.​

: la última cifra igual a la del Gordo devuelve los 20 euros del décimo en el sorteo de Navidad.​ Si coincide centena, dos últimas cifras o aparece en la pedrea, lo que suele suponer 100 euros por décimo para muchos de estos casos.​

Ciudades donde ha tocado más veces el Gordo

Tabla orientativa de algunas ciudades especialmente afortunadas a lo largo de la historia del sorteo, basada en datos históricos aproximados de SELAE y recopilaciones periodísticas.​

Ciudad Veces que ha tocado el Gordo* Comentario principal Madrid 84–85 La más afortunada desde el siglo XIX. Barcelona 44 Segunda ciudad con más primeros premios. Sevilla 19 Una de las capitales andaluzas más premiadas. Bilbao 16 Tradición histórica de primeros premios. València 15 Ha recibido numerosos Gordos y grandes premios. Zaragoza 14 Presente de forma recurrente en el historial. Cádiz 13 Varias veces agraciada con el primer premio. Málaga 12 Otra capital andaluza muy premiada. Granada 11 Acumula varios Gordos a lo largo de la historia.

*Cifras históricas aproximadas según datos de SELAE y recopilaciones periodísticas.​

Preguntas frecuentes sobre el Gordo y tu ciudad

¿Puedo buscar si el Gordo ha caído en mi ciudad por provincia?

Sí. Muchos medios permiten buscar por número y por provincia o ciudad en sus comprobadores de Lotería de Navidad, mostrando si el Gordo o algún gran premio se ha vendido allí.​

¿Es suficiente con que salga el nombre de mi ciudad para saber que me ha tocado?

No. Que el Gordo se haya vendido en tu ciudad no implica que tu décimo esté premiado: debes comprobar el número concreto y, si aplica, la serie o fracción en la lista oficial de premios o en un comprobador online.​

¿Cómo sé si sólo tengo reintegro?

Si la última cifra de tu número coincide con la última cifra del Gordo, recuperas el importe del décimo (20 euros en el sorteo de Navidad), lo que se considera reintegro.​

¿Dónde veo la lista oficial de premios?

La lista oficial la publica Loterías y Apuestas del Estado y se replica en medios como RTVE y otros diarios, junto con buscadores de números premiados; puedes consultar cómo se elabora en la propia web de SELAE.​

¿Qué hago si mi décimo está premiado?

Debes presentar el décimo en una administración de lotería o entidad bancaria autorizada; los premios altos suelen gestionarse a través de banco y están sujetos a la fiscalidad vigente según el importe cobrado.​