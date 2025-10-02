Las probabilidades de ganar un premio mayor de Powerball son de 1 en 292 millones y un hombre de Durham, en Carolina del Norte, se convirtió en un total afortunado porque la suerte estuvo de su lado. Se trata de Kenneth Cutshaw Jr. quien compró un boleto de $3 y ganó $100,000. Aquí te cuento los detalles que se saben hasta el momento y cuál fue el monto que logró llevarse a casa después de las retenciones de impuestos federales y estatales requeridas.

Mientras se sabe que el premio mayor de este juego de lotería estadounidense sigue al alza y alcanzó los $174 millones con una opción de pago en efectivo de $80.7 millones para el sorteo del 1 de octubre, hay diversos billetes que cuentan con una ganancia menor y que están en varios estados del país.

Teniendo en cuenta que los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., las noticias sobre afortunados que logran aumentar dinero en sus cuentas bancarias siempre sorprenden y este es el caso de este hombre.

Kenneth Cutshaw Jr. compró un boleto a través del juego en línea. (Foto: MARK RALSTON / AFP) / MARK RALSTON

El monto que se llevó a casa tras ganar el Powerball

Kenneth Cutshaw Jr. de Durham probó suerte con un billete de Powerball de $3 y ganó un premio de $100,000. Él adquirió el boleto para el sorteo del 6 de septiembre usando el Juego en Línea.

En los últimos días se supo que acertó los números de cuatro bolas blancas y la bola roja del Powerball para ganar $50,000; sin embargo, había una gran sorpresa. Ya que compró un boleto del Power Play, su premio se duplicó a $100,000 cuando salió el multiplicador x2.

El afortunado llegó a la sede en Raleigh de la lotería de Carolina del Norte el lunes 29 de septiembre para reclamar sus ganancias y, después de las retenciones de impuestos federales y estatales requeridas, se llevó a casa $71,751, según informaron desde la web oficial de la lotería.

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 04 de octubre de 2025 ascendió a 195 millones de dólares, con un premio en efectivo de $90.5 millones.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball del miércoles 01 de octubre

Los números ganadores sorteados la noche del miércoles 01 de octubre de 2025 son 8-17-22 -28-55 con un Powerball de 14 un multiplicador Power Play de 3x.

