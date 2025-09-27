Un hombre de Summerville, Carolina del Sur, tuvo la suerte de su vida gracias a un sencillo hábito: comprar un boleto de lotería mientras hacía las compras. Su constancia le permitió llevarse $2 millones en un rasca y gana de $20, anunciado por la South Carolina Education Lottery.

El afortunado ganador reclamó su premio en un Harris Teeter de Summerville, y no es la primera vez que la suerte le sonríe. Según la lotería estatal, hace más de una década había ganado $10,000.

No es su primera victoria: hace más de una década ganó $10,000. | Crédito: Freepik

Al ser consultado sobre sus planes con el dinero, el hombre no dudó: “Voy a comprar una casa. He tenido mucha suerte”.

El juego ganador, Double Up!, tiene probabilidades de 1 en 1,080,000, pero todavía quedan tres premios principales de $2 millones por reclamar, según informó la South Carolina Education Lottery.

Con el premio, planea comprarse una casa y disfrutar de su buena fortuna. | Crédito: Freepik

Además, Harris Teeter no se quedó con las manos vacías: la tienda recibió una comisión de $20,000 por la venta del boleto ganador.

