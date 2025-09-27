Un hombre de Lowcountry ganó $2 millones comprando un boleto de lotería en el supermercado. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini
Oscar Guerrero Tello
Un hombre de Summerville, Carolina del Sur, tuvo la suerte de su vida gracias a un sencillo hábito: comprar un boleto de lotería mientras hacía las compras. Su constancia le permitió llevarse $2 millones en un rasca y gana de $20, anunciado por la South Carolina Education Lottery.

El afortunado ganador reclamó su premio en un Harris Teeter de Summerville, y no es la primera vez que la suerte le sonríe. Según la lotería estatal, hace más de una década había ganado $10,000.

No es su primera victoria: hace más de una década ganó $10,000. | Crédito: Freepik
Al ser consultado sobre sus planes con el dinero, el hombre no dudó: Voy a comprar una casa. He tenido mucha suerte”.

El juego ganador, Double Up!, tiene probabilidades de 1 en 1,080,000, pero todavía quedan tres premios principales de $2 millones por reclamar, según informó la South Carolina Education Lottery.

Con el premio, planea comprarse una casa y disfrutar de su buena fortuna. | Crédito: Freepik
Además, Harris Teeter no se quedó con las manos vacías: la tienda recibió una comisión de $20,000 por la venta del boleto ganador.

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

