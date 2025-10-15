Ayer, martes 14 de octubre, se realizó el más reciente sorteo del Mega Millions, y varias personas han resultado ganadoras a raíz del mismo. Pero aquí solo me voy a centrar en una que ganó $40 mil. Para que descubras en qué estado de EE.UU. compró su boleto de la suerte, solo tienes que seguir leyendo la nota.

¿Por qué ganó $40 mil?

Es necesario recalcarte que, de momento, no se sabe el nombre de la afortunada persona. Pero sí se tienen otros datos, como el hecho de que acertó los cuatro primeros números de los cinco que corresponden a las bolas blancas (12, 22, 49, 57, 58) y la Mega Ball (19). Además, su ticket contó con el multiplicador 4x, razón por la cual se terminó adueñando de la gran cantidad de dinero ya mencionada.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Con respecto a en qué estado de EE.UU. adquirió su boleto ganador, pues, de acuerdo a nbcconnecticut.com, lo compró en Connecticut. Por lo tanto, no estaría mal que te animes a probar suerte ahí. Solo digo. La decisión, al final es tuya.

El momento en que unas personas compran boletos de Mega Millions en un local de Estados Unidos. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

El próximo sorteo del Mega Millions

Si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions, te comento que es el viernes 17 de octubre. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de $625 millones, con la opción en efectivo de $288.8 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

