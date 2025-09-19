El Euromillones de este viernes 19 de septiembre de 2025 se jugará por la noche en horario peninsular, con un bote estimado de 53 millones de euros y el sorteo adicional de El Millón en España . Aquí se puede comprobar la combinación ganadora, el número estrella, el código de El Millón y cómo se distribuyen todos los premios dentro de las 13 categorías disponibles.

¿A qué hora se juegan los Euromillones del viernes 19 de septiembre 2025?

El sorteo de Euromillones de los viernes comienza por la noche y se realiza con dos bombos en París; la franja habitual de seguimiento en medios españoles arranca entre las 21:00 y las 21:30 horas peninsulares, con el escrutinio cerrando minutos después de la extracción. Loterías y Apuestas del Estado sitúa la referencia del sorteo del viernes 19 de septiembre en la noche, con actualización del bote y resultados tras la extracción oficial.

¿Dónde puedo ver el sorteo online de los Euromillones de hoy?

El desarrollo y los resultados pueden seguirse en la web de Loterías y Apuestas del Estado y en medios españoles que ofrecen directos y comprobadores, donde se publica la combinación ganadora, categorías de premios y el código de El Millón asignado en España.

¿De cuánto es el bote de los Euromillones de hoy, 19 de septiembre de 2025?

El bote estimado para el viernes 19 de septiembre de 2025 asciende a 53 millones de euros , sujeto a confirmación tras el cierre del sorteo y el escrutinio oficial de acertantes. Este importe se actualiza dinámicamente en los portales de juego y medios según se aproxima la hora del sorteo y una vez se conocen los resultados definitivos.

Resultados del sorteo Euromillones de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025

La combinación ganadora, las dos estrellas y el código de El Millón se publican tras la extracción. Para comprobar el boleto, puede utilizarse cualquier comprobador autorizado o los listados de resultados que reflejan la combinación. Aquí te revelamos la combinación ganadora, el número estrella y El Millón del sorteo del viernes 19 de septiembre de 2025 que se reparten en 13 categorías.

Combinación ganadora : x-x-x-x-x

: x-x-x-x-x Número estrella : x

: x El Millón: x

Así se reparten todos los premios de los Euromillones

1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado.

2ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3ª Categoría (5 números)

4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7ª Categoría (4 números)

8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10ª Categoría (3 números)

11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13ª Categoría (2 números)

¿Cuánto cuesta jugar a los Euromillones de hoy, viernes 19 de septiembre?

Una apuesta simple de Euromillones cuesta 2,50 euros en España: 2,20 euros por la apuesta europea más 0,30 euros del juego asociado y obligatorio El Millón, incluido por cada apuesta realizada en territorio español. El precio escala en las apuestas múltiples al seleccionar más números o más estrellas, ya que cada combinación válida adicional genera apuestas extra y coste proporcional.

¿Cómo se juega a los Euromillones?

Para jugar se eligen 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas del 1 al 12; cada combinación completa constituye una apuesta válida que participa en el sorteo y en El Millón en España. Además de la apuesta simple, es posible realizar múltiples marcando más de 5 números y/o más de 2 estrellas, lo que incrementa las combinaciones y la probabilidad de acierto a cambio de un mayor coste total.