La suerte cambió de forma inesperada para un hombre que años atrás vivía en situación de calle. Jonathan G., residente de Alamosa, en Colorado, ganó 1 millón de dólares en la lotería después de comprar un boleto durante una pausa en un complicado día de trabajo. Su historia fue compartida por la Lotería de Colorado y rápidamente llamó la atención por el giro radical que dio su vida.

Jonathan trabaja actualmente como representante de ventas de teléfonos celulares. Según contó al sitio web de la lotería, ese día estaba teniendo problemas para cerrar ventas, por lo que decidió salir un momento y probar suerte con un boleto de lotería. Minutos después descubriría que esa decisión terminaría cambiando su vida por completo.

El ganador aseguró que su reacción inicial fue de incredulidad total al darse cuenta de que había obtenido el premio mayor de un millón de dólares.

El premio llegó después de que decidiera comprar un ticket de $20 durante un descanso en un día complicado de trabajo. (Foto referencial: AFP)

Hasta ese momento, el mayor premio que había ganado en su vida era de apenas 20 dólares, ya que normalmente compraba boletos económicos solo cuando su presupuesto se lo permitía.

La historia de Jonathan por estar marcada de años difíciles. En el pasado estuvo desempleado y llegó a vivir en un refugio para personas sin hogar. Con el tiempo logró estabilizar su situación, conseguir un trabajo fijo y volver a tener un hogar junto a su novia y sus hijos.

Tras la inesperada victoria, aseguró que planea usar el dinero para darle una mejor vida a su pareja y a sus hijos. (Foto referencial: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

El boleto ganador fue del juego 200X Scratch, que compró por 20 dólares en una tienda Walmart. Aunque normalmente adquiría boletos de 5 dólares, ese día sintió que debía intentar con uno de mayor valor, una decisión que terminó convirtiéndose en una de las más importantes de su vida.

Tras recibir el premio, Jonathan afirmó que su prioridad será mejorar la vida de su familia. Asimismo, aseguró que espera ofrecerles oportunidades y estabilidad que antes parecían imposibles.

Cómo se juega 200X Scratch y dónde se compran los boletos

El 200X Scratch es un popular juego de lotería instantánea (raspadito) disponible en varios estados de EE. UU., como Nueva York, Massachusetts, Pensilvania y Colorado.

Su nombre hace referencia a la característica principal del juego: la posibilidad de encontrar multiplicadores que aumentan el premio hasta 200 veces su valor original. El costo de cada boleto suele oscilar entre los $20 y $30, dependiendo del estado y la edición específica del juego.

Para jugarlo, debes raspar el área principal para revelar tus números y compararlos con los “números ganadores”. Si logras una coincidencia, ganas el monto indicado debajo de tu número. Además, existen símbolos especiales: si aparece una bolsa de dinero, ganas el premio automáticamente y si revelas un símbolo de 200X, multiplicas ese premio por 200. Algunos boletos también incluyen zonas de “Bonus” que otorgan premios en efectivo al instante sin necesidad de coincidencia.

El 200X Scratch es un popular juego de lotería instantánea (raspadito) disponible en varios estados de EE. UU. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Los premios varían significativamente según la lotería estatal, pero el premio mayor suele ser de $1,000,000, aunque en estados como Nueva York puede llegar hasta los $10,000,000.

Los niveles de premios menores suelen comenzar cubriendo el costo del boleto ($20 o $30) y escalan a través de montos como $100, $500 o $1,000. Puedes comprar estos boletos en cualquier establecimiento autorizado por la lotería estatal, como gasolineras, supermercados y farmacias (7-Eleven, CVS, etc.).

