Los años pasan y muchas personas de Estados Unidos siguen hablando del Powerball. Y es que en esta lotería los participantes tienen la oportunidad de ganar cantidades exorbitantes de dinero. Te comento todo esto porque hoy se realizará un nuevo sorteo ahí. Para que conozcas cuál es el gran premio estimado, lee este artículo hasta el final.

Con el fin de darte la información más completa posible, lo primero que te digo es que, en total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 p.m., hora del este, y para participar es necesario adquirir un boleto. Con respecto a su precio, te comento que cada jugada posee un costo de $2.

Las últimas personas que ganaron el premio mayor del Powerball

Sé muy bien que muchas personas sueñan con ganar el premio mayor del Powerball y que se sienten tristes cada vez que se dan cuenta que no se quedaron con el mismo tras un sorteo, pero no hay que perder la fe. Por si no lo sabías, tras el sorteo del 6 de septiembre, dos personas acabaron ganando el premio mayor del juego. Una es de Missouri y otra es de Texas. Ambas se tuvieron que repartir el gran premio estimado de $1.79 mil millones.

El gran premio estimado para este sábado 1 de noviembre

Habiéndote indicado lo anterior, te comento que, de acuerdo a la página oficial del juego, el gran premio estimado para el sorteo de este sábado 1 de noviembre es de $400 millones, con la opción en efectivo de $189.0 millones. No cabe duda que hay bastante dinero en juego. ¿Te animas a participar?

Los números ganadores del sorteo del miércoles 29 de octubre

Si te estás preguntando cuáles fueron los números ganadores del sorteo del miércoles 29 de octubre, te informo que fueron el 4, el 24, el 49, el 60, el 65, el Powerball 1 y el Power Play 2x. Si participaste en el juego ese día, será mejor que revises bien tus boletos, ya que podrías haber ganado algo.

