La ilusión vuelve a recorrer toda España con la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 , que tendrá lugar el 22 de diciembre desde las 9:00 horas (hora peninsular). Millones de personas aguardan el momento en que los niños de San Ildefonso canten El Gordo, el premio más emblemático del año, que reparte 4 millones de euros a la serie (400.000 euros por décimo), además de una extensa lista de premios que convierten a este sorteo en el más generoso del mundo. Familias, amigos y barrios enteros sueñan con compartir la suerte y cambiar su destino en cuestión de minutos. Continúa leyendo si quieres saber dónde ha caído El Gordo de la Lotería Navidad 2025 hoy.

¿Dónde ha caído El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 hoy?

Por el momento, la información sobre el lugar o los lugares agraciados con El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 está por confirmar . Como cada 22 de diciembre, el dato se conoce en tiempo real una vez que los niños de San Ildefonso cantan el número premiado y Loterías y Apuestas del Estado valida oficialmente el resultado.

En cuanto se haga público el número ganador, aquí te detallaremos en qué ciudades, provincias o administraciones se vendieron los décimos premiados, ya que El Gordo suele repartirse en múltiples puntos del país.

¿Qué números han salido ganadores?

Por ahora, los números ganadores del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 están por confirmarse , ya que se conocerán oficialmente durante el desarrollo del sorteo de este 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso canten cada premio. En ese momento se publicarán el número de El Gordo, así como el resto de premios mayores, pedreas y reintegros, información que se actualizará en tiempo real conforme avance el sorteo.

¿A qué hora y dónde ver la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se realizará este lunes 22 de diciembre y está previsto que inicie a las 9:00 horas (hora peninsular) en el Teatro Real de Madrid, momento en que se cierran los bombos y se inicia la extracción de los números.​Puedes ver el sorteo en directo por televisión en La 1 de TVE y seguirlo en streaming a través de RTVE Play y la web de RTVE Lotería de Navidad, así como en numerosos medios digitales que ofrecen minuto a minuto y mapas interactivos de premios.​

¿Dónde suele caer el Gordo de la Lotería de Navidad?

Madrid es la ciudad que más veces ha vendido el Gordo, con alrededor de 84–85 ocasiones desde comienzos del siglo XIX, según datos históricos recopilados por SELAE y medios especializados.​

Barcelona ocupa el segundo lugar, con más de 40 primeros premios repartidos en su historia, mientras que otras ciudades muy afortunadas son Sevilla, Bilbao, València, Zaragoza, Cádiz, Málaga o Granada, con entre 11 y 19 Gordos repartidos.​

Así puedes comprobar si tu décimo está premiado

Introduce tu número y la cantidad jugada en un comprobador online de Lotería de Navidad de confianza como:

Si prefieres hacerlo manualmente, comprueba:

Si tu número coincide completo con el Gordo, segundo, tercero, cuartos o quintos premios, según la lista oficial de premios del Sorteo de Navidad de SELAE.​

con el Gordo, segundo, tercero, cuartos o quintos premios, según la de SELAE.​ Si tienes reintegro : la última cifra igual a la del Gordo devuelve los 20 euros del décimo en el sorteo de Navidad.​

: la última cifra igual a la del Gordo devuelve los 20 euros del décimo en el sorteo de Navidad.​ Si coincide centena, dos últimas cifras o aparece en la pedrea, lo que suele suponer 100 euros por décimo para muchos de estos casos.​

¿Dónde se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2025?

Los premios menores (inferiores a 2.000 euros por décimo) se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red comercial de Loterías (casi 11.000 administraciones), a partir del día siguiente al sorteo. Con respecto a los premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros por décimo), estos deben cobrarse exclusivamente en entidades financieras colaboradoras autorizadas por SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado). Es recomendable solicitar una cita previa.