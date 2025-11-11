Las noticias de personas que cantaron victoria en el Powerball son sumamente importante para otros participantes del juego. Es por eso que cada cierto tiempo me encargo de informar sobre los triunfos que se producen ahí. Dicho esto, hoy te cuento que dos residentes de New York, cuyas identidades no han sido reveladas por el momento, ganaron $50 mil cada uno en la lotería. Para que sepas los lugares exactos donde compraron sus boletos, no te vayas de aquí.

De acuerdo a greaterlongisland.com, las afortunadas personas de esta historia participaron en el sorteo del sábado 8 de noviembre, cuando los números ganadores fueron 3, 53, 60, 62, 68, el Powerball 11 y el Power Play 2x.

De todos los números mencionados, acabaron acertando los cuatro primeros más el Powerball, razón por la cual el ticket que compró cada uno acabó valiendo $50 mil. Lo curioso de todo esto es que cada residente de New York adquirió su ticket en un lugar diferente.

No es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para participar en el Powerball. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

¿Dónde se compraron los boletos ganadores?

Uno de ellos, según la citada fuente, lo compró en el 7-Eleven ubicado en 360 E. Jericho Turnpike en Huntington Station, mientras que el otro lo adquirió en Smokehub 4 Inc., que se ubica en 278 Ronkonkoma Ave. en Ronkonkoma. Si es que estás cerca de esos lugares, no estaría mal que los visites para que pruebes suerte en el Powerball.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

El próximo sorteo del Powerball

Habiéndote indicado lo anterior, te cuento que este miércoles 12 de noviembre hay un nuevo sorteo del Powerball. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de $512 millones, con la opción en efectivo de $239.1 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

