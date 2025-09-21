Es común escuchar que la suerte se presenta en el momento menos oportuno, dejando una gran alegría. Esto lo puede corroborar un adulto mayor de Macomb, Michigan , al ganar un premio valorizado en US$500,000. cuando se animó a participar en la lotería del mencionado estado.

Según información compartida por Michigan Lottery Connect, este ciudadano de 69 años, quien decidió mantenerse en el anonimato, compró un boleto de US$5 del juego instantáneo ‘Spectacular Wild Time’. Si bien tuvo expectativas bajas de ser el ganador, su emotividad comenzó a incrementarse cuando raspaba cada número.

“Cuando raspaba el boleto, vi que había acertado el número seis, pero terminé de raspar el resto del boleto antes de revelar el premio, que supuse que serían US$5 o US$10”, declaró.

En un principio, el adulto mayor pensó que no ganaría un premio mayor con el boleto que compró. (Foto referencial: Freepik)

Él recuerda que, mientras comenzaba a raspar el boleto, visualizó un cero. Sin embargo, a medida que seguía raspando, observó que este número se repetía. Fue en ese entonces que la algarabía se apoderó de su ser, pues se dio cuenta que había ganado el premio.

“Antes jugaba con boletos de US$2, pero hace un mes empecé a jugar con boletos de US$5. Me alegro de haberme pasado a los juegos de US$5 porque, sin duda, valió la pena”, explicó.

Este es el boleto que le permitió a este hombre de 69 años conseguir dicho premio. (Crédito: @milottery / Instagram)

Planea jubilarse

Ante esta exorbitante ganancia, la persona de edad avanzada se dirigió a la sede principal de la Lotería de Michigan para reclamar su premio. Al ser consultado en qué invertiría este dinero, puntualizó que lo disfrutará con su familia y pondrá fin su etapa como trabajador.

Según datos otorgados de esta lotería estatal, hasta el momento, se han entregado más de US$8 millones en premios a aquellos que participaron en este juego. Es más, precisaron que aún quedan por repartir aproximadamente US$40 millones.