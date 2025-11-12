Aunque nadie se quedó con el premio mayor del sorteo del Mega Millions del martes 11 de noviembre, varios participantes terminaron satisfechos. Eso a raíz de la cantidad de dinero que obtuvieron. Entre ellos destaca una persona que se convirtió en ganadora de $5 millones. Para que descubras en qué estado de EE.UU. compró su boleto, lee esta nota.

¿Por qué ganó $5 millones?

Primero que nada te indico que en el sorteo ya mencionado los números ganadores fueron 10, 13, 40, 42, 46 y la Mega Ball 1. De todos ellos, la afortunada persona de esta historia, cuya identidad se desconoce, acertó los cinco primeros, razón por la cual pasó a ganar $1 millón. Pero su suerte mejoró aún más debido a que su ticket contó con el Multiplier 5x. Es así como su premio acabó multiplicándose por 5.

Ahora, con respecto a dónde adquirió su boleto ganador, pues te informo que, de acuerdo a la propia página del Mega Millions, el ticket en cuestión fue comprado en Arizona. Por lo tanto, no estaría mal que visites ese estado para probar suerte en el juego.

El próximo sorteo del Mega Millions

Si después de saber todo ello te estás preguntando cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions, te comento que se realizará uno este viernes 14 de noviembre. Ese día hay un gran premio estimado de $965 millones, con la opción en efectivo de $445.3 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

