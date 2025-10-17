La suerte suele aparecer en el momento que menos imaginamos. Esto lo puede corroborar la propia Nora Huntley, una adulta mayor residente de Polkton, quien tuvo la fortuna de obtener un cuantioso premio al jugar un raspadito perteneciente a la Lotería Educativa de Carolina del Norte .

Según un comunicado publicado por NC Education Lottery, la adulta mayor gastó tan solo $5 para comprar un billete del juego ‘5 Times Lucky’ en el Marathon Food Center, su centro de trabajo. Nunca imaginó que esta simple coincidencia terminaría en felicidad.

Nora recuerda que comenzó a raspar su boleto y visualizó, en un primer momento, los números dos y cero. Creyó se trataba de un premio de $20, pero al seguir raspando, quedó “atónita” al descubrir que se trataba de $200 mil.

Nora pensó en un principio que había ganado $20, pero quedó sorprendida con el exorbitante premio que ganó. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Para ella, estará totalmente agradecida con el destino, pues es poco probable que un participante tenga la posibilidad de adquirir este cuantioso premio. “Esto va a ser muy útil. Es una bendición”, declaró la ganadora.

Tras asimilar la emoción del premio que había ganado, acudió a la sede de la lotería en mención con el propósito de reclamar el monto que ganó. Con el descuento de impuestos estatales y federales, Nora se llevó a casa más de $140 mil.

Nora se llevó a casa aproximadamente $150 mil, descontando los respectivos impuestos. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

Cuando fue consultada cómo usará esta gran cantidad de dinero, la abuela realizó un comentario sumamente conmovedor: planea compartir las ganancias con los integrantes de su familia. Además, también podría decidir por jubilarse.