Cuando pensamos que algún objeto no tiene el valor suficiente para seguir usándolo, lo desechamos, sin saber que nos podría cambiar la vida repentinamente. Esta situación puede confirmarlo un residente de Illinois, quien ganó $1 millón en una lotería usando los antiguos números de un boleto de Powerball que había comprado hace tiempo.
Según los funcionarios de la Lotería de Illinois, este hombre, quien prefirió que lo llamasen como ‘Rex’, había encontrado su antiguo billete de Powerball y decidió brindarle una nueva posibilidad a esos números.
Fue así que se dirigió a comprar este nuevo boleto en Joe’s Tobacco and Vape & Phone Repair Shop, situado en 1945 W. Galena Blvd., Aurora. En esa ocasión, se animó por repetir los números 3-16-29-61-69.
Por un momento imaginó que perdería nuevamente, pero su intuición le habría mandado esta señal para que usara nuevamente estos dígitos. Este hombre deberá agradecer eternamente a su sexto sentido, pues pudo ganar este exorbitante monto.
“Me desperté al día siguiente del sorteo. Tomé mi segundo café y, de repente, recordé mirar los números. Me llevó un día entero asimilarlo”, contó el afortunado.
Es más, ante la inesperada sorpresa, ‘Rex’ tuvo que revisar su boleto hasta en tres oportunidades y, para asegurarse, se dirigió a la tienda para que lo escaneen. Esa noche no pudo conciliar el sueño de la emoción.
“El premio mayor era altísimo. Pensé que no tendría muchas oportunidades de ganar esa cantidad de dinero”, contó.
Cuando fue consultado en qué gastará esta cantidad de dinero, ‘Rex’ afirmó que se comprará un auto nuevo y entregará obsequios a cada uno de sus integrantes.
